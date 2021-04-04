İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 4 Nisan 2021 Pazar

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 4 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 13:16
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 4 Nisan 2021 Pazar
Takip Et:

Son günlerde artan maddi sıkıntılar ile birlikte birçok kişi kredi kullanmayı düşünüyor. Kredi faizleri düşmüş olmasına rağmen faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler çoğu bankanın başlattığı yeni kampanyalar ile faizsiz kredi kullanma imkanı yakalıyor.

Birçok kredi kampanyasında uygulamaya geçen yeni faizsiz kredi imkanı ile kişiler, ihtiyaç, konu veya taşıt kredisi gibi kredileri faizsiz olarak kullanabiliyor. Uygun ödeme planları ve müşteriyi destekleyici şartlar sunan bankaları devlet destekliyor. Bankalara göre farklılık gösteren faizsiz kredi şartlarına göre bankanın belirlediği ödeme talimatlarına göre kişiler bu krediden yararlanabiliyor. Faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler bu kredi başvurularını dijital ortamdan ve banka şubelerinden gerçekleştirebiliyor.

Kuveyt Türk Faizsiz kredi avantajları

Bankanın başlattığı yeni kampanya ile birlikte kişiler faizsiz kredi imkanı yakalamaktadır. Kişinin krediyi kullanacağı malı önce kendisi alan Kuveyt Türk, alınan mülke eklediği kar ile birlikte kredi kullanacak kişiye bu mülkü satmaktadır. Bu şekilde herhangi bir faiz uygulamayan banka, kişinin kabul etmesi halinde helal bir kredi kullanmış olur. Kullanılan kredinin ödemelerinde de kolaylık sağlayan banka, kişinin belirleyeceği koşullara göre taksitlendirme yapmaktadır.

Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları

Birçok yatırım amacıyla kredi çeken kişilerin yanında olan kamu bankası, kişilere sağladığı imkanlar ile birlikte faizsiz kredi vermektedir. TESKOMB, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ve KOSGEB sayesinde sağlanan imkanlar çerçevesinde Ziraat Bankası müşterilerine faizsiz kredi kullandırmaktadır. Bu kredi hakkında detaylı bilgileri şubelerinden veren banka, faizsiz kredi isteyenleri banka şubelerine beklemektedir.

Halkbank’tan faizsiz kredi avantajları

KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi veren Halkbank, ihtiyaç sahibi bütün kişileri banka şubelerine beklemektedir. Uygun ödeme seçenekleri ve destekleyici koşullar ile müşterilerine kredi veren banka, bu sayede müşterilerinin içini rahatlatmaktadır.

Türk Ekonomi Bankası’ndan faizsiz kredi avantajları

Faizsiz kredi imkanını kendi müşterilerinin hizmetine sunan Türk Ekonomi Bankası, krediden faydalanmak isteyen müşterilerini şubelerine davet etmektedir. Devlet desteği ile başlatılan faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde faizsiz kredi imkanından yararlanmaktadır.



Son Güncelleme: 04.04.2021 13:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları

Popüler Haberler

Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 4 Nisan 2021 Pazar
BB Erzurumspor Konyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Erzurum Konya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Acemi Anneler dizisinin Murat'ı Tolga Akman'ın hayat hikayesi!
Canlı izle BB Erzurum Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Makedonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Uçan Kuş TV kapandı mı, uyduda neden yok? Uçan Kuş TV’nin patronu Can tanrıyar kayıp mı?
Acemi Anneler dizisindeki Sevda karakteri Kimdir? Begüm Topçu dizideki rolü ve hayatı
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Merve Üçer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Resmi gazete 23 Mart 2021 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Valorant Gece Pazarı nedir, hergün yenileniyor mu?
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı, var mı yok mu?
Maraşlı dizi oyuncusu İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli hakkında bilgiler
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin tabirleri ve yorumları
Yarı zamanlı çalışmada kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.