Bankaların çalışma saatleri değişiyor!

Bazı sitelerde yer alan haberlere göre bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Banka banka yeni çalışma saatleri ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamalarda tüm bankaların çalışma saatlerinin kısaldığı görülürken yeni çalışma saatleri merakla araştırılıyor.

Bankaların çalışma saatleri

Yapılan açıklamalar sonrasında yeni banka çalışma saatleri şu şekilde;

Garanti Bankası 17 Kasımdan itibaren İstanbul’da geçerli olmak üzere; 10-00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışacak.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da çalışma saatlerinin; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 olarak değiştirildiği açıklandı.

Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Ziraat Bankası çalışma saatlerinde herhangi biryaşanmadı.

Akbank hafta içi çalışma saatleri ise 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır. Halkbank’ın çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır. Yapı Kredi’de çalışma saatlerinde değişiklik yaşanmadı.