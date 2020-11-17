İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Bankaların çalışma saatleri değişiyor!

Bankalar tarafından yapılan açıklamalarda çalışma saatlerinin kısalacağı belirtildi. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi bankaların yeni çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

17 Kasım 2020 Salı 19:07
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Takip Et:

Bazı sitelerde yer alan haberlere göre bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Banka banka yeni çalışma saatleri ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamalarda tüm bankaların çalışma saatlerinin kısaldığı görülürken yeni çalışma saatleri merakla araştırılıyor.

Bankaların çalışma saatleri

Yapılan açıklamalar sonrasında yeni banka çalışma saatleri şu şekilde;

Garanti Bankası 17 Kasımdan itibaren İstanbul’da geçerli olmak üzere; 10-00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışacak.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da çalışma saatlerinin; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 olarak değiştirildiği açıklandı.


Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Ziraat Bankası çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Akbank hafta içi çalışma saatleri ise 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır. Halkbank’ın çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır. Yapı Kredi’de çalışma saatlerinde değişiklik yaşanmadı.

 

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 19:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BankalarÇalışma SaatleriDeğişiklik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

Popüler Haberler

Edho Derman kimdir? Gerçek adı ne? Uğur Keleş hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
2020 Vergi yapılandırması ile hangi borçlar yeniden yapılandırılabilecek? Yapılandırma kapsamında olan borçlar
Günlük burç yorumları 18 Kasım 2020 Çarşamba tüm burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda yorum ve beklentiler
Kuruluş Osman dizisinde kullanılan kıyafetlerin fiyatları gündem oldu
Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı bitti mi?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisi nerede çekildi?
Kuruluş Osman dizisi güncel oyuncu kadrosu
Netflix Pera Palas dizi konusu nedir? Hazal Kaya yeni dizi konusu
Bim A101 Şok poşet fiyatları ne kadar oldu? Poşet 30 kuruş mu oldu?
N Kolay Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? N Kolay Kredi Nedir?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi, yasaktan kimler muaf?
2020 Ocak ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Ocak burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
Kayyum nedir? Kayyum atamasının anlamı nedir? Kayyum ataması nasıl yapılır?
Babil yeni sezonda Ozan Güven olmayacak mı? Egemen karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
2020 Vergi Borcu yapılandırma başvurusu ekranı
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
TV8 MasterChef Junior ne zaman başlıyor?
7256 Sayılı Vergi ve SGK borçları yeniden yapılandırma Kanunu kapsamı nedir?
Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan'a ne oldu, neden yok? Özlem Conker diziden neden ayrıldı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.