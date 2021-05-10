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Bankaların bayram ihtiyaç kredisi kampanyaları

Ramazan bayramına sayılı günler kala bankalar yeni kredi kampanyalarını açıklamaya başladı. İşte bankaların bayram ihtiyaç kredisi kampanyaları haberimizde...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:32
Bankaların bayram ihtiyaç kredisi kampanyaları
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Ramazan bayramına sayılı günler kala bankalar yeni kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Bayram öncesinde nakit ihtiyacı olan birçok vatandaş kampanyaları ve kredi koşullarını araştırmaya başladı.

İş Bankası Bayram Kredisi şartları neler?

İş Bankası’nın bayram kredisinden kullanmak isteyenler için aylık faiz oranı yüzde1,65 olarak belirlendi. Müşterilerin isterlerse üç ay taksit erteleme imkânından yararlanabileceği 10bin TL’lik ihtiyaç kredisi aylık 391TL tutarındaki taksitle alınabilecektir.

Vakıfbank Bayram Kredisi şartları neler?

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamalara göre bayram kredisinden kullanmak isteyenler için aylık faiz oranı yüzde1,51 olarak belirlendi. Müşterilerin istemesi halinde üç ay taksit erteleme imkânından da yararlanabilecektir. 36 ay vadeyle 10bin TL’lik bayram kredisinin aylık 380TL tutarında taksitlerle ödemesi olacak.

QNB Finansbank Bayram Kredisi şartları neler?

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamalara göre bayram kredisinin aylık faiz oranının yüzde1,44’ten başlayacağını açıkladı. Aynı zamanda üç ay taksit erteleme imkânı da verilecek. 36 ay vadeyle 10bin TL’lik kredilerin aylık ödemesi 375TL tutarındaki taksitlerle olacağı duyuruldu.

Denizbank’ın Bayram Kredisi şartları neler?

Denizbank tarafından yapılan açıklamalara göre aylık faiz oranının yüzde1,59’dan başlayacağını duyurdu. Bu oranın 12 ay vadeli ve 3bin TL ve altı tutarlarda geçerli olacağı öğrenildi. 3bin TL’lik kredi 12 ay vadeyle alındığında bankaya aylık ödenecek tutarda 282TL olacak. Daha fazla tutarda kredi çekmek isteyenler ve daha uzun vadede ödemek isteyenler için de aylık faiz oranı yüzde1,94 olacaktır.

TEB’in Bayram Kredisi şartları neler?

TEB’in bayram kredisinin şartları ortaya çıktı. Bayram kredisinden kullanmak isteyenler için aylık faiz oranının yüzde1,45’ten başlayacağını duyurdu. Müşterilerin istemesi halinde üç ay taksit erteleme imkânından da yararlanabilecek. 36 ay vadeyle 10bin TL’lik bayram kredisinin aylık ödemesinin 376TL olacağını duyurdu.




Son Güncelleme: 10.05.2021 17:32
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