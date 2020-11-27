Bankaların 32 günlük ve 360 günlük vadeli mevduat faiz oranları

Bankaların vadeli mevduat faiz oranları değişti. En yüksek vadeli mevduat faiz oranı artarken günlük, aylık ve yıllık vadeli mevduat faiz oraları yükseldi En yüksek vadeli mevduat faiz oranlarıyla birikimlerini değerlendirmek isteyenler için 8, 32 ve 360 günlük vadeli mevduat karları arttı.

32 Günlük Vadeli Mevduat En Yüksek Faiz Oranı Kasım Aralık 2020

Vadeli yatırım faiz oranlarıyla paralarını bu şekilde değerlendirmek isteyen vatandaş için yapılan uygun oranlar ve banka müşterilerinin en fazla rağbet ettiği 32 günlük mevduatürecidir. Vatandaşlar için en yüksek 32 günlük vadeli yatırm faiz oranıysa Fibabanka’da bulunmakta. Fibabanka Kiraz Hesap ile 10.000 Türk Lirasını değerlendirmek isteyen vatandaşa yüzde 16.00 faiz oranı sunuyor. Yüzde 16.00 32 günlük faiz 10 bin TL'sı, 133 Türk Lirası Kar sağlar.

Bankaların 8 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranları Güncel Liste;

* Fibabanka, 8 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 16.00 - 10.000 TL'nın 8 günlük kazancı 33 Türk Lirası.

* Altenatif Bank 8 günlük vadeli yatırım faiz oranı yüzde 15.50 - 10.000 000 TL'nın 8 günlük karı 32 Türk Lirası.

* CEPTETEB 8 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 15.50 - 10.000 TL'nın 8 günlük kazancı 32 Türk Lirası.

* Odeabank 8 günlük vadeli yatırım faiz oranı yüzde 15.15 - 10.000 Türk Lirası'nın 8 günlük karı 32 Türk Lirası.

* QNB Finansbank 8 günlük vadeli yatırım faiz oranı yüzde 15.4 - 10.000 Türk Lirası'nın 8 günlük karı 32 Türk Lirası.

* Vakıfbank 8 günlük vadeli yatırım faiz oranı yüzde 15.00 - 10.000 Türk Lirası'nın 8 günlük karı31 Türk Lirası.

Bankaların 32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranları Güncel Liste

Bankaların 360 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranları Güncel Liste

360 günlük vadeli yatırım faiz oranlarında en yüksek orana sahip olan banka ise Burgan Bank. Banka vatandaşlara yüzde 15.50 faizle vadeli yatırım kazancı sağlıyor. Burgan Bank tarafından sağlanan vadeli yatırım kazancı bir yıl sonunda (360 gün) 1483 Türk Lirası kar sağlar. Odeabank ise yüzde 15.15 ile 360 günlük vadeli yatırım kazancıi sağlıyor. Odeabank'ın getiri miktarıysa 360 gün sonunda 1449 Türk Lirası.