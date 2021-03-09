İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Gündemde büyük yankı uyandıran Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar ile ilgili olarak merak edilen 9 Mart 2021 Salı günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 9 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde derledik.

09 Mart 2021 Salı 00:02
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Takip Et:

Pandemi dönemi süresince bankada parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

Şubat Ayı 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere oranla değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesinin ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına yönelmeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşılaştılar.

Şubat Ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

18 Şubat 2021'de en yüksek faiz oranı veren banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren banka ise Garanti Bankası oldu. Garanti Bank’ın ardından HSBC ve Vakıfbank yer alıyor.

Şubat 2021 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %17

Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %10

Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %15,5-16,5 

ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %12-18

Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-18

Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-17,75

Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

TEB 32 Günlük Mevduat Faizi: %7,5-17,5

Odeabank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

Denizbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10,25-15,25

En Para 32 Günlük Mevduat Faizi: %13,75-17

QNB Finansbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10-14,2

İş Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi:  %11,7-15,75

HSBC 32 Günlük Mevduat Faizi: %14-17,5

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %4,6-16,5

Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %4-15

Şekerbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %6,5-16,5

Garanti BBVA 32 Günlük Mevduat Faizi: %8-16,25

100 Bin TL Ne Kadar Faiz Getirir? Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yapmak istedikleri yatırımları 32 günden daha uzun süre yapmak isteyen vatandaşlar için şu an için yüksek faiz getirisi Aktif Bank N Kolay Bono hesabı ile verilmektedir. 

Sözü edilen hesaplama ile birlikte 61 günün toplam faiz getirisi 1.846 TL olarak gerçekleşmektedir. 

32 gün için yatırım yapmak isteyenler ise en yüksek faiz oranına sahip aynı banka tarafından uygulanan 12.50 faiz oranı ile bu bankayı seçebilirler.
Dövize En yüksek Faizi Veren Banka Hangisidir?

Döviz hesapları vadeli mevduat faşz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılında Migros maaşları ne kadar oldu?
2021 yılında Migros maaşları ne kadar oldu?
Halkbank 100 bin TL Kadın Girişimci kredisi şartları nelerdir, kimler faydalanabilir?
Halkbank 100 bin TL Kadın Girişimci kredisi şartları nelerdir, kimler faydalanabilir?
2021 yılında eczacılık maaşları belli oldu
2021 yılında eczacılık maaşları belli oldu
KOSGEB Girişimcilik sınavında ne tarz sorular çıkıyor? KOSGEB Girişimcilik sınavı soru örnekleri
KOSGEB Girişimcilik sınavında ne tarz sorular çıkıyor? KOSGEB Girişimcilik sınavı soru örnekleri
2021 yılı çok para kazandıran iş fikirleri
2021 yılı çok para kazandıran iş fikirleri
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 9 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 9 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 9 Mart 2021 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 9 Mart 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mart 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 9 Mart 2021 Salı güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 9 Mart 2021 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Mart 2021 Salı
9 Mart 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
9 Mart 2021 Salı günü Atv yayın akışı
Çocuk Hakları Günü Ne Zamandır? Çocuk Hakları Günü Tarihi
Aydınlanma Çemberi nedir, ne demek?
Youtube'da nasıl yapılır videoları çeken en başarılı 5 Youtube kanalı!
Yılbaşı hindisi nasıl marine edilir, nasıl yapılır?
Skolyoz hastalığı nedir ve nasıl anlaşılır? belirtileri nelerdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek tarihte kimdir? Bedrul Cemali tarihteki yeri nedir, ne zaman ölmüştür?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge inceleme ve kullanıcı yorumları
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?
MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?
9 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.