İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Nisan 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Okurlarımız tarafından merak edilen Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 8 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:17
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Nisan 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Takip Et:

Pandemi dönemi süresince bankada parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

Şubat Ayı 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere oranla değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesinin ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına yönelmeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşılaştılar.

Şubat Ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

18 Şubat 2021'de en yüksek faiz oranı veren banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren banka ise Garanti Bankası oldu. Garanti Bank’ın ardından HSBC ve Vakıfbank yer alıyor.

Şubat 2021 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %17

Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %10

Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %15,5-16,5 

ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %12-18

Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-18

Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-17,75

Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

TEB 32 Günlük Mevduat Faizi: %7,5-17,5

Odeabank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

Denizbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10,25-15,25

En Para 32 Günlük Mevduat Faizi: %13,75-17

QNB Finansbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10-14,2

İş Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi:  %11,7-15,75

HSBC 32 Günlük Mevduat Faizi: %14-17,5

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %4,6-16,5

Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %4-15

Şekerbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %6,5-16,5

Garanti BBVA 32 Günlük Mevduat Faizi: %8-16,25

100 Bin TL Ne Kadar Faiz Getirir? Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yapmak istedikleri yatırımları 32 günden daha uzun süre yapmak isteyen vatandaşlar için şu an için yüksek faiz getirisi Aktif Bank N Kolay Bono hesabı ile verilmektedir. 

Sözü edilen hesaplama ile birlikte 61 günün toplam faiz getirisi 1.846 TL olarak gerçekleşmektedir. 

32 gün için yatırım yapmak isteyenler ise en yüksek faiz oranına sahip aynı banka tarafından uygulanan 12.50 faiz oranı ile bu bankayı seçebilirler.
Dövize En yüksek Faizi Veren Banka Hangisidir?

Döviz hesapları vadeli mevduat faşz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.



Son Güncelleme: 08.04.2021 00:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!
Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!
Bitcoin nedir ne değildir? Bitcoin nasıl alınır, nerden alabilirim? BTC ve alt coin almak için en güvenli site hangisi?
Bitcoin nedir ne değildir? Bitcoin nasıl alınır, nerden alabilirim? BTC ve alt coin almak için en güvenli site hangisi?
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?

Popüler Haberler

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Nisan 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 8 Nisan 2021 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Nisan 2021 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Nisan 2021 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Canlı izle Antalyaspor Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle
İş Bankası 20.000 TL hızlı kredi
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede nerelidir?
Naim Süleymanoğlu rekoru kaçtır, rekoru kırıldı mı?
Gençlerbirliği BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği – Erzurumspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Sadakatsiz Sinan kimdir? Cemal Hünal gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Dora Dalgıç kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Antalyaspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya – Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
TV 8 canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun’u kim canlandırıyor? Özge Törer'in biyografisi
Açık Öğretim lisesi bitirmek için kaç kredi gerekiyor? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.