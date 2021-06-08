İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Haziran 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Haziran 8 Salı günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 00:02
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Haziran 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Takip Et:

Pandemi dönemi süresince bankada parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

2021 Haziran​ Ayı 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata 2021 Haziran ayında verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere oranla değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesinin ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına yönelmeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşılaştılar.

2021 Haziran Ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

8 Haziran 2021'de en yüksek faiz oranı veren banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren banka ise Garanti Bankası oldu. Garanti Bank’ın ardından HSBC ve Vakıfbank yer alıyor.

2021 Haziran tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

Aktif Bank N Kolay Bono faiz oranı yüzde 13.00

Odebank Oksijen Hesap hoş geldin faiz oranı yüzde 12.00

Altenatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00

Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00

QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00

ING BANK 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00

Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00

ICBC Bank  32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı 10.70

Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.50

Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.25

Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75

CEPTETEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75

100 Bin TL Ne Kadar Faiz Getirir? Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yapmak istedikleri yatırımları 32 günden daha uzun süre yapmak isteyen vatandaşlar için şu an için yüksek faiz getirisi Aktif Bank N Kolay Bono hesabı ile verilmektedir.

Sözü edilen hesaplama ile birlikte 61 günün toplam faiz getirisi 1.846 TL olarak gerçekleşmektedir.

32 gün için yatırım yapmak isteyenler ise en yüksek faiz oranına sahip aynı banka tarafından uygulanan 12.50 faiz oranı ile bu bankayı seçebilirler.

Dövize En yüksek Faizi Veren Banka Hangisidir?

Döviz hesapları vadeli mevduat faiz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.


Son Güncelleme: 08.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet destekli seracılık hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Devlet destekli seracılık hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için müjde
Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için müjde
Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
E-defter nedir? E-defter başvurusu nasıl başvuru yapılır? E-defter kimlere zorunludur?
E-defter nedir? E-defter başvurusu nasıl başvuru yapılır? E-defter kimlere zorunludur?
Sosisli dükkânı açmak para kazandırır mı? Sosisli dükkânı nasıl açılır?
Sosisli dükkânı açmak para kazandırır mı? Sosisli dükkânı nasıl açılır?
QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi başvurusu

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 8 Haziran 2021 Salı Güncel altın fiyatları 8 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Haziran 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 8 Haziran 2021 Salı ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 8 Haziran 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı Haziran 2021 ödenmeye başladı mı? 8 Haziran 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Haziran 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 8 Haziran 2021 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Haziran 2021 Salı
8 Haziran 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
4 Haziran 2021 Cuma günü ATV yayın akışı
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Genç yetenek Sevgi Temel hakkında merak edilenler!
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede hakkında bilgiler
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Vakıfbank havale ve eft işlem ücretleri kaç tl? 2021
Kredi kartı limiti arttırma ve güncelleme nasıl yapılır?
8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
8 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışında neler var?
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.