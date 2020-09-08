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Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Eylül 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 18:59
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Eylül 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
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Korona virüs dönemi ile birlikte ekonomide yaşanan dalgalanmalar ile birlikte enflasyonun da artmasıyla birçok sıkıntı meydana gelmişti. Bu konuda parasal genişleme politikası seyretmeye başlayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bu kararından vazgeçti. Bu politikaya son veren TCMB, parasal sıkılaşma dönemine girdiklerini duyurdu.

Bu açıklamalar ile birlikte normalleşme sürecinde görülen düşük faizle kredi oranlarında yükselme meydana geldi. Bankalar Merkez Bankası’ndan aldığı likidite kaynaklarına alamaz hale gelince, kredi faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Bankalar bu uygulama ile birlikte sıcak para ihtiyaçlarını müşterilerine sundukları avantajlı faiz oranları ile toplamaya çalışacak. Bu sayede avantajlı şekilde bünyesinde para toplayan bankalar, ucuz para akışı da sağlamış olacak.

Merkez Bankası tarafından ucuz para musluğu kapatılan bankalar yeniden yönünü vatandaşa çevirdi!

Merkez Bankası tarafından alınan kararlar doğrultusunda ucuz para ulaşımı engellenen bankalar, müşterileri için 32 günlük faiz oranlarında artışa gitti. Müşterilerinden sıcak para toplamak isteyen bankalar avantajlı faiz oranları ile kişileri mevduat hesabı açmaya davet ediyor.

Bu uygulama ile birlikte elinde para toplamayı hedefleyen bankalar Merkez Bankası’nın kararları neticesinde yüzünü vatandaşa dönerek onlardan sıcak para ihtiyacını gidermeye çalışacak.

32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

% 11,75 oranında mevduat faiz oranı belirleyen Burgan Bank, bu oranını güncelleyerek % 12 yaptı.


Fibabanka mevduat hesabı faiz oranını % 12 olarak açıkladı.

29 Ağustos 2020 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

  • Aktif Bank N Kolay Bono % 13.00
  • Odebank Oksijen Hesap hoş geldin % 12.00
  • Altenatif Bank % 12.00
  • Burgan Bank % 12.00
  • QNB Finansbank % 12.00
  • ING BANK % 12.00
  • Fibabanka % 12.00
  • Fibabanka % 11.00
  • Vakıfbank % 11.00
  • ICBC Bank  % 10.70
  • Şekerbank % 10.50
  • Garanti Bankası % 10.25
  • Ziraat Bankası  % 10.00
  • Halkbank  % 9.75
  • CEPTETEB  % 9.75

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Yeni açıklanan faiz oranlarına göre parasını Aktif Bank N Kolay Bono hesabına yatıracak kişiler % 13 faiz kazanacaklardır.

100 bin TL parasını 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatıran kişilere banka tarafından 931,51 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

100 bin TL parasını 61 günlük mevduat hesabına yatıran kişilere banka tarafından 1.846 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

Dövize en yüksek faizi hangi banka veriyor?

Bankalar TL dışında dövizde elinde bulundurmak adına müşterilerine avantajlı faiz oranları ile mevduat hesabı sunmaktadır. Bu konuda en yüksek faiz oranını sunan banka % 2,75 oranı ile Burgan Bank olmuştur.



Son Güncelleme: 08.09.2020 18:59
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Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
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