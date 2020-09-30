İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden genç kadının halsiz görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden...
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş...
Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi
Son Dakika
Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak! Memurlara müjde Resmi Gazetede!
Son Dakika
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak!...

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Eylül 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 30.09.2020 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

30 Eylül 2020 Çarşamba 04:21
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Eylül 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Takip Et:

Korona virüs dönemi ile birlikte ekonomide yaşanan dalgalanmalar ile birlikte enflasyonun da artmasıyla birçok sıkıntı meydana gelmişti. Bu konuda parasal genişleme politikası seyretmeye başlayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bu kararından vazgeçti. Bu politikaya son veren TCMB, parasal sıkılaşma dönemine girdiklerini duyurdu.

Bu açıklamalar ile birlikte normalleşme sürecinde görülen düşük faizle kredi oranlarında yükselme meydana geldi. Bankalar Merkez Bankası’ndan aldığı likidite kaynaklarına alamaz hale gelince, kredi faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Bankalar bu uygulama ile birlikte sıcak para ihtiyaçlarını müşterilerine sundukları avantajlı faiz oranları ile toplamaya çalışacak. Bu sayede avantajlı şekilde bünyesinde para toplayan bankalar, ucuz para akışı da sağlamış olacak.

Merkez Bankası tarafından ucuz para musluğu kapatılan bankalar yeniden yönünü vatandaşa çevirdi!

Merkez Bankası tarafından alınan kararlar doğrultusunda ucuz para ulaşımı engellenen bankalar, müşterileri için 32 günlük faiz oranlarında artışa gitti. Müşterilerinden sıcak para toplamak isteyen bankalar avantajlı faiz oranları ile kişileri mevduat hesabı açmaya davet ediyor.

Bu uygulama ile birlikte elinde para toplamayı hedefleyen bankalar Merkez Bankası’nın kararları neticesinde yüzünü vatandaşa dönerek onlardan sıcak para ihtiyacını gidermeye çalışacak.

32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

% 11,75 oranında mevduat faiz oranı belirleyen Burgan Bank, bu oranını güncelleyerek % 12 yaptı.


Fibabanka mevduat hesabı faiz oranını % 12 olarak açıkladı.

29 Ağustos 2020 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

  • Aktif Bank N Kolay Bono % 13.00
  • Odebank Oksijen Hesap hoş geldin % 12.00
  • Altenatif Bank % 12.00
  • Burgan Bank % 12.50
  • QNB Finansbank % 12.00
  • ING BANK % 12.00
  • Fibabanka % 12.00
  • Fibabanka % 11.00
  • Vakıfbank % 11.00
  • ICBC Bank  % 10.70
  • Şekerbank % 10.50
  • Garanti Bankası % 10.25
  • Ziraat Bankası  % 10.00
  • Halkbank  % 9.75
  • CEPTETEB  % 12.00

100 Bin TL ne kadar faiz getirir? 100.000 TL faiz getirisi hesaplama 2020

Yeni açıklanan faiz oranlarına göre parasını Aktif Bank N Kolay Bono hesabına yatıracak kişiler % 13 faiz kazanacaklardır.

100 bin TL parasını 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatıran kişilere banka tarafından 931,51 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

100 bin TL parasını 61 günlük mevduat hesabına yatıran kişilere banka tarafından 1.846 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

Dövize en yüksek faizi hangi banka veriyor?

Bankalar TL dışında dövizde elinde bulundurmak adına müşterilerine avantajlı faiz oranları ile mevduat hesabı sunmaktadır. Bu konuda en yüksek faiz oranını sunan banka % 2,75 oranı ile Burgan Bank olmuştur.



Son Güncelleme: 30.09.2020 04:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı

Popüler Haberler

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Eylül 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Günlük burç yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
2020 Makedonya asgari ücret ne kadar?
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
Kenya asgari ücret ne kadar? 2020 Kenya yaşam şartları nasıl?
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 30 Eylül 2020 Çarşamba
Türk Telekom internet nereye şikayet edilir?
Vuslat Fırat neden yok? Fırat'a ne oldu? Baran Bölükbaşı diziden ayrıldı mı?
Simit Sarayı bayilik nasıl alınır? Simit Sarayı bayilik alma şartları
Gelinim Mutfakta Ezgi ve Reyhan yeni bölümde neden yoklar?
Pirelli Takvimi 2021 yılında çıkmayacak!
19 Ağustos Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışları! Tv'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
2020 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
10.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz oranları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.