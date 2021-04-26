İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 26 Nisan 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 26 Nisan 2021 Pazartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 26 Nisan 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Takip Et:

Pandemi dönemi süresince bankada parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

Şubat Ayı 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere oranla değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesinin ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına yönelmeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşılaştılar.

Şubat Ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

18 Şubat 2021'de en yüksek faiz oranı veren banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren banka ise Garanti Bankası oldu. Garanti Bank’ın ardından HSBC ve Vakıfbank yer alıyor.

Şubat 2021 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %17

Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %10

Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %15,5-16,5 

ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %12-18

Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-18

Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-17,75

Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

TEB 32 Günlük Mevduat Faizi: %7,5-17,5

Odeabank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

Denizbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10,25-15,25

En Para 32 Günlük Mevduat Faizi: %13,75-17

QNB Finansbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10-14,2

İş Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi:  %11,7-15,75

HSBC 32 Günlük Mevduat Faizi: %14-17,5

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %4,6-16,5

Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %4-15

Şekerbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %6,5-16,5

Garanti BBVA 32 Günlük Mevduat Faizi: %8-16,25

100 Bin TL Ne Kadar Faiz Getirir? Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yapmak istedikleri yatırımları 32 günden daha uzun süre yapmak isteyen vatandaşlar için şu an için yüksek faiz getirisi Aktif Bank N Kolay Bono hesabı ile verilmektedir. 

Sözü edilen hesaplama ile birlikte 61 günün toplam faiz getirisi 1.846 TL olarak gerçekleşmektedir. 

32 gün için yatırım yapmak isteyenler ise en yüksek faiz oranına sahip aynı banka tarafından uygulanan 12.50 faiz oranı ile bu bankayı seçebilirler.
Dövize En yüksek Faizi Veren Banka Hangisidir?

Döviz hesapları vadeli mevduat faşz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.




Son Güncelleme: 26.04.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?
Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?
Bu teklifler başka yerde yok!
Bu teklifler başka yerde yok!
Sistemkoin ne oldu, kapandı mı? Sistemkoin sahibi kimdir?
Sistemkoin ne oldu, kapandı mı? Sistemkoin sahibi kimdir?
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Vebitcoin sahibi kimdir, neden kapandı?
Vebitcoin sahibi kimdir, neden kapandı?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 26 Nisan 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 26 Nisan 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Nisan 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 26 Nisan 2021 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir?
Güncel gümüş fiyatları 26 Nisan 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Nisan 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 26 Nisan 2021 Pazartesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 26 Nisan 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 26 Nisan 2021 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 26 Nisan 2021 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 26 Nisan 2021 Pazartesi
Akıncı dizisi Güneş'i kim canlandırıyor? Hira Koyuncuoğlu'nun biyografisi
Kırmızı Oda dizisinde Hüseyin karakterine Baran Can Eraslan hayat veriyor
Esnaf Kefalet Kredisi nasıl çekilir? 2021 Esnaf Kefalet Kooperatifi üyelik şartları ve gerekli evraklar nelerdir?
26 Nisan – 2 Mayısıs 2021 Haftalık burç yorumları
Seksenler dizisinde Reha Özcan Fehmi karakterini mi oynayacak?
TV8 canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Evde bakım parası nasıl alınıyor, neye göre belirleniyor? 2021
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yaşlılık maaşı nereden ödenir? 65 Yaş maaşları eve gönderilir mi?
Yetim maaşı nedir, kaç yaşına kadar alınabilir? 2021 öğrencilerin yetim maaşı alma şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.