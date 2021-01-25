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Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:02
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
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Pandemi dönemi içinde banka kapsamında parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

25 Ocak 2021 Pazartesi 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere göre değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesi ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına ilgi göstermeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşıya kaldılar.

Ocak Ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

Ocak 2021 ayında en yüksek faiz oranını sunan banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren bankanın ise Garanti Bankası olduğu görülüyor. Garanti Bank’tan sonra HSBC ve Vakıfbank geliyor.

 

Ocak 2021 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 11.00

Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 10.00

Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9.75

ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00

Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00

Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00

Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00 

TEB 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9.75

Odeabank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12. 

Denizbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 11,50

En Para 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 13 

QNB Finansbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00

İş Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9,50 

HSBC 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 10.70

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9,50

Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9,50

Şekerbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 10.50

Garanti BBVA 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 10.25

100 Bin TL Ne Kadar Faiz Getirir? Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yapmak istedikleri yatırımları 32 günden daha uzun süre yapmak isteyen vatandaşlar için şu an için yüksek faiz getirisi Aktif Bank N Kolay Bono hesabı ile verilmektedir. 

Sözü edilen hesaplama ile birlikte 61 günün toplam faiz getirisi 1.846 TL olarak gerçekleşmektedir. 

32 gün için yatırım yapmak isteyenler ise en yüksek faiz oranına sahip aynı banka tarafından uygulanan 12.50 faiz oranı ile bu bankayı seçebilirler.
Dövize En yüksek Faizi Veren Banka Hangisidir?

Döviz hesapları vadeli mevduat faşz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.



Son Güncelleme: 25.01.2021 00:02
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Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
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