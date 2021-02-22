İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 22 Şubat 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 22 Şubat 2021 Pazartesi'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:05
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 22 Şubat 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Takip Et:

Pandemi dönemi içinde banka kapsamında parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

Şubat Ayı  32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere göre değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesi ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına ilgi göstermeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşıya kaldılar.

Şubat Ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

18 Şubat 2021 ayında en yüksek faiz oranını sunan banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren bankanın ise Garanti Bankası olduğu görülüyor. Garanti Bank’tan sonra HSBC ve Vakıfbank geliyor.

Şubat 2021 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %17

Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %10

Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %15,5-16,5 

ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %12-18

Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-18

Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-17,75

Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

TEB 32 Günlük Mevduat Faizi: %7,5-17,5

Odeabank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

Denizbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10,25-15,25

En Para 32 Günlük Mevduat Faizi: %13,75-17

QNB Finansbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10-14,2

İş Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi:  %11,7-15,75

HSBC 32 Günlük Mevduat Faizi: %14-17,5

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %4,6-16,5

Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %4-15

Şekerbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %6,5-16,5

Garanti BBVA 32 Günlük Mevduat Faizi: %8-16,25

100 Bin TL Ne Kadar Faiz Getirir? Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yapmak istedikleri yatırımları 32 günden daha uzun süre yapmak isteyen vatandaşlar için şu an için yüksek faiz getirisi Aktif Bank N Kolay Bono hesabı ile verilmektedir. 

Sözü edilen hesaplama ile birlikte 61 günün toplam faiz getirisi 1.846 TL olarak gerçekleşmektedir. 

32 gün için yatırım yapmak isteyenler ise en yüksek faiz oranına sahip aynı banka tarafından uygulanan 12.50 faiz oranı ile bu bankayı seçebilirler.
Dövize En yüksek Faizi Veren Banka Hangisidir?

Döviz hesapları vadeli mevduat faşz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bu gece gözler dolarda olacak
Bu gece gözler dolarda olacak
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Popüler Haberler

TV8 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 22 Şubat 2021 Pazartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
22 Şubat 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 22 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 22 Şubat 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 22 Şubat 2021 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 22 Şubat 2021 Pazartesi
22 Şubat 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Alya dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alya karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Kanal D canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İstanbul'da zamlı ekmek fiyatı kaç TL oldu? İstanbul'da zam sonrası ilçe ilçe yeni tarife ekmek fiyatları listesi
Edho Selcan Gabar Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Ayhan Eroğlu Hakkında Bilgiler
Söz Dizisi Yavuz Ölüyor Mu? Tolga Sarıtaş Diziden Neden Ayrılıyor?
RDM ne anlama geliyor? RDM asker ne oluyor?
Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir? Abdullah Oğuz hakkında bilgiler
Açık Lise kaç yıl sürer, kaç kredi ile mezun olunur? 2021
AK Parti İstanbul yeni başkanı kim olacak? Bayram Şenocak yerine kim gelecek, adaylar kimler?
TRT 1 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un maç sonu basın açıklamaları
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
2021 JYP Entertainment Seçmeleri online başvuru yapma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.