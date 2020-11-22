Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 22 Kasım 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Pandemi dönemi içinde banka kapsamında parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

Kasımda 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere göre değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesi ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına ilgi göstermeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşıya kaldılar.

Kasım ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

2020 Kasım ayında en yüksek faiz oranını sunan banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Kasım ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren bankanın ise Garanti Bankası olduğu görülüyor. Garanti Bank’tan sonra HSBC ve Vakıfbank geliyor.

Kasım 2020 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12,75

Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12,00

Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 11,5

ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 15

Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 14

Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 14

Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 14

TEB 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 14

Odeabank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 13

Denizbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 11,50

En Para 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 13

QNB Finansbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 13

İş Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9,50

HSBC 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9,75

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9,50

Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9,50

Şekerbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12,25

Garanti BBVA 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 8



