İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Mayıs 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 21.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:03
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Mayıs 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Takip Et:

Pandemi dönemi süresince bankada parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

Mayıs Ayı 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere oranla değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesinin ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına yönelmeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşılaştılar.

Mayıs Ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

18 Şubat 2021'de en yüksek faiz oranı veren banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren banka ise Garanti Bankası oldu. Garanti Bank’ın ardından HSBC ve Vakıfbank yer alıyor.

Mayıs 2021 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %17

Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %10

Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %15,5-16,5 

ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %12-18

Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-18

Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-17,75

Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

TEB 32 Günlük Mevduat Faizi: %7,5-17,5

Odeabank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

Denizbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10,25-15,25

En Para 32 Günlük Mevduat Faizi: %13,75-17

QNB Finansbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10-14,2

İş Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi:  %11,7-15,75

HSBC 32 Günlük Mevduat Faizi: %14-17,5

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %4,6-16,5

Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %4-15

Şekerbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %6,5-16,5

Garanti BBVA 32 Günlük Mevduat Faizi: %8-16,25

100 Bin TL Ne Kadar Faiz Getirir? Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yapmak istedikleri yatırımları 32 günden daha uzun süre yapmak isteyen vatandaşlar için şu an için yüksek faiz getirisi Aktif Bank N Kolay Bono hesabı ile verilmektedir. 

Sözü edilen hesaplama ile birlikte 61 günün toplam faiz getirisi 1.846 TL olarak gerçekleşmektedir. 

32 gün için yatırım yapmak isteyenler ise en yüksek faiz oranına sahip aynı banka tarafından uygulanan 12.50 faiz oranı ile bu bankayı seçebilirler.
Dövize En yüksek Faizi Veren Banka Hangisidir?

Döviz hesapları vadeli mevduat faşz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.


Son Güncelleme: 21.05.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oto sanayi sektörüne KOSGEB'den destek
Oto sanayi sektörüne KOSGEB'den destek
Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
Türk Telekom TTNET hattına kredi veriliyor mu?
Türk Telekom TTNET hattına kredi veriliyor mu?
Starbase coin nedir? STAR token anlamı
Starbase coin nedir? STAR token anlamı
Dexchain coin nedir? DXC Token açıklaması
Dexchain coin nedir? DXC Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması

Popüler Haberler

Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2021
Telefon ile güzel fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Bebeğin kan grubu ne zaman öğrenilebilir? Bebeğin kan grubu neye göre belirlenir?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Mayıs 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 21 Mayıs 2021 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 21 Mayıs 2021 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 21 Mayıs 2021 Cuma
Nöbetçi Noter 22 Mayıs 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Adalet 2 filmi konusu ne? Adalet 2 filmi konusu ve oyuncuları
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziye geri gelecek mi?
MEB lise sınavları iptal olacak mı?
Mucize Doktor 63.bölüm fragmanı ve 20 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Show TV canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Süper Emeklilik Nedir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ptt kapıda ödeme sistemi ödeme nasıl oluyor? Ekstra ücret alınıyor mu?
Son Yaz yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Savaşçı 106. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.