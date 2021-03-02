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Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 2 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 02-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 00:06
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 2 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
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Pandemi dönemi içinde banka kapsamında parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

Şubat Ayı  32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere göre değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesi ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına ilgi göstermeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşıya kaldılar.

Şubat Ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

18 Şubat 2021 ayında en yüksek faiz oranını sunan banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren bankanın ise Garanti Bankası olduğu görülüyor. Garanti Bank’tan sonra HSBC ve Vakıfbank geliyor.

Şubat 2021 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %17

Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %10

Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %15,5-16,5 

ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %12-18

Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-18

Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-17,75

Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

TEB 32 Günlük Mevduat Faizi: %7,5-17,5

Odeabank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

Denizbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10,25-15,25

En Para 32 Günlük Mevduat Faizi: %13,75-17

QNB Finansbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10-14,2

İş Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi:  %11,7-15,75

HSBC 32 Günlük Mevduat Faizi: %14-17,5

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %4,6-16,5

Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %4-15

Şekerbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %6,5-16,5

Garanti BBVA 32 Günlük Mevduat Faizi: %8-16,25

100 Bin TL Ne Kadar Faiz Getirir? Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yapmak istedikleri yatırımları 32 günden daha uzun süre yapmak isteyen vatandaşlar için şu an için yüksek faiz getirisi Aktif Bank N Kolay Bono hesabı ile verilmektedir. 

Sözü edilen hesaplama ile birlikte 61 günün toplam faiz getirisi 1.846 TL olarak gerçekleşmektedir. 

32 gün için yatırım yapmak isteyenler ise en yüksek faiz oranına sahip aynı banka tarafından uygulanan 12.50 faiz oranı ile bu bankayı seçebilirler.
Dövize En yüksek Faizi Veren Banka Hangisidir?

Döviz hesapları vadeli mevduat faşz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.



Son Güncelleme: 02.03.2021 00:06
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Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
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