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Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 2 Haziran 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 02-06-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:02
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 2 Haziran 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
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Pandemi dönemi süresince bankada parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

2021 Haziran​ Ayı 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata 2021 Haziran ayında verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere oranla değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesinin ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına yönelmeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşılaştılar.

2021 Haziran Ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

2 Haziran 2021'de en yüksek faiz oranı veren banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren banka ise Garanti Bankası oldu. Garanti Bank’ın ardından HSBC ve Vakıfbank yer alıyor.

2021 Haziran tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

Aktif Bank N Kolay Bono faiz oranı yüzde 13.00

Odebank Oksijen Hesap hoş geldin faiz oranı yüzde 12.00

Altenatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00

Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00

QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00

ING BANK 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00

Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00

ICBC Bank  32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı 10.70

Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.50

Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.25

Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75

CEPTETEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75

100 Bin TL Ne Kadar Faiz Getirir? Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yapmak istedikleri yatırımları 32 günden daha uzun süre yapmak isteyen vatandaşlar için şu an için yüksek faiz getirisi Aktif Bank N Kolay Bono hesabı ile verilmektedir.

Sözü edilen hesaplama ile birlikte 61 günün toplam faiz getirisi 1.846 TL olarak gerçekleşmektedir.

32 gün için yatırım yapmak isteyenler ise en yüksek faiz oranına sahip aynı banka tarafından uygulanan 12.50 faiz oranı ile bu bankayı seçebilirler.

Dövize En yüksek Faizi Veren Banka Hangisidir?

Döviz hesapları vadeli mevduat faiz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.


Son Güncelleme: 02.06.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
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