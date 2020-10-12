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Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Ekim 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 12 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

12 Ekim 2020 Pazartesi 09:42
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Ekim 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
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Pandemi dönemi içinde banka kapsamında parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

Ekim’de 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere göre değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesi ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına ilgi göstermeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşıya kaldılar.

Ekim ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?


 

2020 Ekim ayında en yüksek faiz oranını sunan banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ekim ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren bankanın ise Garanti Bankası olduğu görülüyor. Garanti Bank’tan sonra HSBC ve Vakıfbank geliyor.

 

 

Ekim 2020 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

  • Altenatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 13.50
  • CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 13.00
  • ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.50
  • Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00
  • Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75
  • CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75
  • Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.65
  • Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.50
  • Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.50
  • Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
  • İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
  • Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.75
  • HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
  • Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 4.50
  • Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.50
 


Son Güncelleme: 12.10.2020 09:42
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Anahtar Kelimeler:
Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
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