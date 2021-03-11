İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Mart 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 11 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 00:02
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Mart 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Takip Et:

Pandemi dönemi süresince bankada parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü.

Şubat Ayı 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları

Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere oranla değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesinin ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına yönelmeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşılaştılar.

Şubat Ayı 32 günlük vadeli hesap faiz oranı yükselen bankalar hangileri?

18 Şubat 2021'de en yüksek faiz oranı veren banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank’ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor.

En az faiz oranı veren banka ise Garanti Bankası oldu. Garanti Bank’ın ardından HSBC ve Vakıfbank yer alıyor.

Şubat 2021 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %17

Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %10

Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %15,5-16,5 

ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %12-18

Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-18

Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi:  %13-17,75

Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

TEB 32 Günlük Mevduat Faizi: %7,5-17,5

Odeabank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

Denizbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10,25-15,25

En Para 32 Günlük Mevduat Faizi: %13,75-17

QNB Finansbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10-14,2

İş Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi:  %11,7-15,75

HSBC 32 Günlük Mevduat Faizi: %14-17,5

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %4,6-16,5

Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %4-15

Şekerbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %6,5-16,5

Garanti BBVA 32 Günlük Mevduat Faizi: %8-16,25

100 Bin TL Ne Kadar Faiz Getirir? Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yapmak istedikleri yatırımları 32 günden daha uzun süre yapmak isteyen vatandaşlar için şu an için yüksek faiz getirisi Aktif Bank N Kolay Bono hesabı ile verilmektedir. 

Sözü edilen hesaplama ile birlikte 61 günün toplam faiz getirisi 1.846 TL olarak gerçekleşmektedir. 

32 gün için yatırım yapmak isteyenler ise en yüksek faiz oranına sahip aynı banka tarafından uygulanan 12.50 faiz oranı ile bu bankayı seçebilirler.
Dövize En yüksek Faizi Veren Banka Hangisidir?

Döviz hesapları vadeli mevduat faşz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.



Son Güncelleme: 11.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Faiz Oranı Yüksek Bankalar32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları
Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri
Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri
Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri
İŞKUR İş'te Anne Projesi nedir, kimler faydalanabilir? İşte Anne Projesi ile annelere günlük 110 TL ödeme
İŞKUR İş'te Anne Projesi nedir, kimler faydalanabilir? İşte Anne Projesi ile annelere günlük 110 TL ödeme

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 11 Mart 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 11 Mart 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Mart 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 11 Mart 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 11 Mart 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mart 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 11 Mart 2021 Perşembe
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Mart 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Mart 2021 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Mart 2021 Perşembe
11 Mart 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Askerliğim nereye çıkar, nereye düşer? ( Tahmin )
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Enes Batur hapse mi girecek? hapis yatacak mı? Neden hapis cezası verildi?
CHP’den istifa eden üç milletvekili kim, neden istifa ettiler?
Afili Aşk tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Afili Aşk tekrar bölümleri günleri
Kanal 7 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın tedavi süreci nasıl ilerliyor?
Survivor 2021 45. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe
Fox TV Masumiyet dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.