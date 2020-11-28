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Bankaların 32 günlük faiz oranı ve faiz getirisi ne kadar?

Merkez Bankası faiz artırımının ardından bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Güncellenen faiz oranlarının ardından bankaların 32 günlük faiz oranı ve faiz getirisi ne kadar sorusu gündem oldu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 16:33
Bankaların 32 günlük faiz oranı ve faiz getirisi ne kadar?
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Merkez bankafaiz artırımının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Faiz artırımı sonrası yatırımcılar bankaların bir aylık faiz getirisinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Faiz oranlarının artması kredi faiz oranlarının artmasına ve nakit paralarına verilen faiz oranlarının artmasına neden oluyor. Kasım ayı içerisinde 32 günlük mevduat faiz oranları belli oldu. Yatırımlar TL veya döviz cinsinden yapılıyor. Mevduat hesabına yatırım yapmak en risksiz yatırım kazançlarından biri olması nedeniyle çokça tercih ediliyor.

Vadeli mevduat hesapları üzerinde faiz oranları ne kadar kazandırıyor?

Bankaların mevduat hesabı faiz oranlarına göre mevduat hesaplarına 32 günlük uyguladıkları faize göre 15 bin TL’lik yatırımdan alınacak kazançlar şu şekilde;

Odeobank

Yıllık %16 faiz uygular ve toplam kazanç 201,26 TL olur.

İNG Bank

Yıllık %16 faiz uygular ve toplam kazanç 201,26 TL olur.

CEPTETEB

Yıllık %16 faiz uygular ve toplam kazanç 201,26 TL olur.

Altenatifbank

Yıllık %15,5 faiz uygular ve toplam kazanç 194,89 TL olur.

Halkbank

Yıllık %15,25 faiz uygular ve toplam kazanç 191,77 TL olur.

Fibabank

Yıllık %15 faiz uygular ve toplam kazanç 188,52 TL olur.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 16:33
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