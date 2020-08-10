İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları

Vatandaşlar tarafından kredi paketlerine ilginin giderek arttığı bu dönem içinde son olarak 18.000 TL 60 ay vadeli kredi kampanyası başladı. Ayrıca kampanya kapsamında 3 ay erteleme yaparak ödemelerin başlatılabileceği ifade edildi…

10 Ağustos 2020 Pazartesi 03:17
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Takip Et:

Vatandaşların banka kredilerine ilgi göstermeleri sonrasında bazı kamu ve özel bankalar yeni kredi paketleri ortaya koymaya devam ediyorlar. Yaz aylarında genellikle kredilere olan ilgilerin artış göstermesi bu aylarda yeni paketlerin ortaya konmasına neden olmaktadır. Oldukça kolay bir şekilde çekilebilecek olan ihtiyaç kredileri arasında bir yenisi daha katıldı. Vatandaşlar 3 ay ertelemeli bir şekilde 18.000 TL krediyi 60 aya varan vade seçenekleri ile çekebilecekler. Aşağıdaki kısımda bu kampanyaya imza atan bankalar yer almaktadır.

Vakıfbank 18.000 TL 60 Ay Vadeli Kredi Başvurusu


Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank üzerinden 60 aya kadar varan krediler çekilebilmektedir. 18.000 TL miktarındaki kredilerin çekilebilmesi için bankanın şubelerine gidilebilmekte ya da banka kapsamında bir hesap sahibi olunması halinde intenet bankacılığı ile başvuruda bulunulabilmektedir. Kredilerin çekilebilmesi için en az 6 aylık çalışma durumunun olması ve sigortanın da toplam 1 senelik olarak görülmesi gerekmektedir. Emekliler için maaşlarını banka üzerinden almaları halinde bu kredinin çekilmesi mümkün olmaktadır.

ING Bank 18.000 TL 60 Ay Vadeli Kredi Başvurusu

ING Bank üzerinden müşterilere 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile kredi verilmektedir. Kredinin çekilebilmesi için ING Bank’ın intenet adresi üzerinden başvuruda bulunulması gerekmektedir. Müşterilerin kredi notlarına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurular onaylanmakta ya da onaylamamaktadır. Onay alınması halinde banka üzerinde hesap sahibi iseniz ING Mobil uygulaması üzerinden anında kredi çekilebilmektedir. 60 aya kadar ulaşan vadelerle 18.000 TL krediler 3 ay ertelemeli bir şekilde çekilebilmektedir.

Burgan Bank 18.000 TL 60 Ay Vadeli Kredi Başvurusu

Yeni açılan bankalardan biri olan Burgan Bank üzerinden 18.000 TL krediler 3 ay ertelemeli olarak çekilebilmektedir. Müşterilerin en az 3 aylık sigortalı olmaları halinde banka şubeleri üzerinden ya da intenet bankacılığından yaptıkları başvurular değerlendirildikten sonra krediler verilmektedir. Emeklilerin maaşlarını bu bankaya taşımaları halinde krediyi çekmeleri mümkün olmaktadır. Ayrıca borç kapatmak için kredi çekilmesi halinde limit artırımı da yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 10.08.2020 03:17
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaf Kefalet Kredisi alma şartları nelerdir? Kimler EKK alabilir, nasıl alınır?
Esnaf Kefalet Kredisi alma şartları nelerdir? Kimler EKK alabilir, nasıl alınır?
SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'liler para iadesi alabilecekler! İşte yapmanız gerekenler
SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'liler para iadesi alabilecekler! İşte yapmanız gerekenler
2020 Veraset ve İntikal Vergisi nedir, hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Veraset ve İntikal Vergisi miktarı
2020 Veraset ve İntikal Vergisi nedir, hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Veraset ve İntikal Vergisi miktarı
Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası 60.000 TL düşük faizli kredi kampanyaları
Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası 60.000 TL düşük faizli kredi kampanyaları
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Bu Bankalara Borcu olanlar dikkat! Borçlar yasal şirketlere devredildi!
Bu Bankalara Borcu olanlar dikkat! Borçlar yasal şirketlere devredildi!

Popüler Haberler

En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! 10 Ağustos 2020 Pazartesi
TV8'de Top Model yarışması ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yeni yarışması Türkiye Modelini Arıyor'un müjdesini verdi!
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Ağustos 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
İşsizlik maaşı yattı mı? Ağustos 2020 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
Star Tv'de yeni başlayacak dizi ve programlar
KYK burs başvuruları için başvuru tarihleri ne? Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Seda Sayan ile Yemekteyiz dış sesi kimdir? Gerçek adı nedir? Tarkan Koç hakkında bilgiler
Reyting sonuçları 4 Eylül Çarşamba Güldür Güldür Show, Afili Aşk, Fox Ana Haber programlarından hangisi reytinglerde ilk sırada yer aldı?
28 Şubat 2020 Cuma fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Sefirin Kızı Kahraman Boz kimdir? Bülent Şakrak rol aldığı yapımlar
Show Tv Didem Arslan'ın programı ne zaman başlayacak? Konsepti ne olacak? Müge Anlı'ya rakip geliyor!
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ağustos 8 Cumartesi
Turkcell Lifecell 1 GB intenet kampanyası
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 8 Ağustos 2020 Cumartesi
TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ağustos 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.