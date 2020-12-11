Bankaların 11 Aralık 2020 Cuma ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

11 Aralık 2020 Cuma Günü Bankaların Güncel Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, bankaların 11 Aralık 2020 Cuma gününün güncel kredi faiz oranlarını araştırıyorlar. Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi çekmeyi düşünen ve bunların yanında koronavirüsten kaynaklı ödemelerini yetiştiremeyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Herkes Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank bankalarının ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğunu araştırmaya koyuldular.

Pandemi bütün dünyayı etkisi altına almaya hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs ülkemizde de ekonomik olarak zorlanmamıza neden olmaya devam ediyor. Bundan dolayı zor durumda kalan vatandaşlar gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların imkan sağladığı kredilere başvurmak zorunda kalıyorlar. Herkes 11 Aralık Cuma gününde bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarının ne durumda olduğunu araştırıyorlar. Son zamanlarda konut kredisi talebi artmıştır. Herkes öen uygun konut kredisi veren bankaların hangileri olduğunu araştırıyorlar. Vakıfbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, TEB, Halkbank ve Akbank bankalarının güncel konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

11 Aralık 2020 Cuma Günü Bankaların Güncel İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Koronavirüsten dolayı vatandaşlar virüs kapma riskinden dolayı bankaların güncelfaiz oranlarını bankaya gitmeden öğrenmek istiyor. Koronavirüsten kaynaklı olarak sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, kendi bütçesine uygun ihtiyaç kredisini araştırıyor. Pandemiden dolayı kredi çekmek isteyen kişi sayısınınn her geçen gün artışa geçmesinden dolayı bankalar sürekli kredi faiz oranlarında değişiklik yapıyorlar. Koronavirüs sürecinden dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen kişilerile araba almak istemelerinden dolayı en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyorlar. Toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar ulaşım ihtiyaçlarını gidermek için taşıt kredisi çekme yoluna giriyorlar. Herkes 11 Aralık 2020 Cuma günü Taşıt, Konut ve ihtiyaç kredilerinin güncel faiz oranlarını araştırmaya koyuldu.

11 Aralık 2020 Cuma Günü Bankaların Güncel Faiz Oranları!

Her bankanın faiz oranları değişiklik göstermektedir. Herkes kendisine uygun güncel banka faiz oranlarını merak ediyor.

11 Aralık 2020 Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

Konut kredisi: 1.65 oranla verilmektedir.

Tüketici kredisi: 1.75 oranla verilmektedir.

Taşıt kredisi: 1.75 oranla verilmektedir.

11 Aralık 2020 Vakıfbank Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: 1.62 oranla verilmektedir.

Taşıt kredisi: 1.48 oranla verilmektedir.

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49 oranla verilmektedir.

11 Aralık 2020 Halkbank Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: 1.77 oranla verilmektedir.

Taşıt kredisi: 1.77 oranla verilmektedir.

Konut kredisi: 1.52 oranla verilmektedir.

11 Aralık 2020 Akbank Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

Direkt kredi: 2.02 oranla verilmektedir.

İhtiyaç kredisi: 1.92 oranla verilmektedir.

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç) oranla verilmektedir.

Konut kredisi: 1.41 oranla verilmektedir.

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 1.97 oranla verilmektedir.

11 Aralık 2020 İş Bankası Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: 1.50 oranla verilmektedir.

Taşıt kredisi: 1.55 oranla verilmektedir.

Ev kredisi: 1.40 oranla verilmektedir.

11 Aralık 2020 Garanti Bankası Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.49 oranla verilmektedir.

Taşıt kredisi: 1.64 oranla verilmektedir.

11 Aralık 2020 TEB Bankası Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?