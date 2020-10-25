Bankaları şikayet edebileceğiniz kurum ve kuruluşlar

Bankalar sunduğu fırsatlarla birçok alanda vatandaşlara kolaylık sağlasa da bazı durumlarda vatandaşlar mağdur olabiliyor. Bankalarla sorun yaşayan vatandaşlar bankaları nereye şikayet edebileceklerini merak ediyor.

Bankalarla sorun yaşayan vatandaşlar sorunlarını hangi mecrada çözebileceklerini merak ediyor. Bankalarla sorun yaşayan vatandaşların sorunları çözmek için başvurabilecekleri farklı yöntemler vardır.

Banka şikayetleri nereye yapılır?

Bankaları şikayet edebileceğiniz farklı kurumlar bulunmaktadır. Bu yöntemler sırasıyla şu şekildedir;

Banka şikayet telefonu üzerinden yetkili kişilerle görüşmek.

Şikayet siteleri ve sayfalarına yorum bırakmak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na şikayette bulunmak.

Türkiye Bankalar Birliği şikayet sistemini kullanmak.

Tüketici hakem heyeti başvuru süreci ile ilgili bankadan şikayetçi olmak.

Banka şikayet merkezi aracılığıyla şikayette bulunmak

Bankalarla sorun yaşadığınızda ilk olarak sorunu banka şikayet hattına danışın. Bankalarda farklı pozisyonlarda sorununuzla ilgilenecek yetkili kişiler bulunmaktadır. İlk olarak şubeye giderek yüz yüze görüşme yapmayı deneyin. Eğer şubede sorununuz çözülmezse bankanın şikayet hattınız arayarak şikayette bulunabilirsiniz. Tüm bankaların şikayet hattı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası şikayet hattı: 0850 258 00 00

İş Bankası şikayet hattı: 0850 724 0 724

Garanti Bankası şikayet hattı: 444 0 333

Halkbank şikayet hattı: 0850 222 0 400

Vakıflar Bankası şikayet hattı: 0850 222 0 724

Yapı Kredi bankası şikayet hattı: 0850 222 0 444

İntenet siteleri aracılığıyla şikayette bulunmak

İntenette şikayetleriniz belirtebileceğiniz birçok site bulunmaktadır. Bu sitelerden en bilineni sikayetvar.com sitesidir. Bu sitelerde sizinle aynı sorunları yaşayan kişilere de rastlayabilirsiniz. Bu kişilerle de irtibata geçerek etkili bir savunma yapabilirsiniz.

Bunun için ilk olarak siteye üye olun ve ardından sorununuzu bir yazı dizisi halinde sitede paylaşın. Bankalar bu tarz sitelerin hemen hepsini takip etmektedir. Sorunuzu gören banka yetkilileri size ulaşacaktır. Ardından sorununuzu çözmek adına görüşmeler yapabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na şikayette bulunmak

BDDK Türkiye’deki tüm bankaların sistemlerine hakim olup kural koyucu durumda olan kurumdur. Bu kurum ülkedeki tüm finans hareketlerini inceler ve buna göre kullanıcı şikayetlerini de inceler. Sizde şikayetlerinizi bu kuruma bildirebilirsiniz.

BDDK elektronik şikayet işlemleri nasıl yapılır?

BDDK’ya şikayette bulunmak için intenet sitesine giriş yapın ve online şikayet formunu doldurun. Ardındanşikayet hattı ile de şikayette bulunabilirsiniz.

https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/

Yukarıda verilen linke girerek online olarak şikayette bulunabilirsiniz. Sisteme girdiğiniz ilk olarak sizden e-Devlet sistemine girmeniz istenecektir. Site sizi buna otomatik olarak yönlendirir. Giriş yaptıktan sonra önünüze çıkan sayfada “şikayet başvurusu için tıklayın” yazısı yer alacak. Buraya tıklayın ve ardından sizden istenen bilgileri doldurun. Tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra gönder butonuna tıklayın ve şikayetinizi gönderin.

CİMER ile şikayet işlemleri nasıl yapılır?

CİMER üzerinden şikayette bulunmak için yine CİMER resmi intenet sitesine girin. Sisteme giriş yaptıktan sonra şikayet kısmına girin ve ileri butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfada sizden şikayetinizi belirtmeniz istenecektir. Şikayetinizi yazdıktan sonra ileri tuşuna tıklayın. Başvuru işlemini tamamladıktan sonra yine aynı sistem üzerinden başvurunuzun durumunu öğrenebilirsiniz. Bu işlemi “başvuru sorgula” kısmından yapacaksınız.

Türkiye Bankalar Birliği’ne şikayette bulunmak

Türkiye Bankalar Birliği’ne başvuruda bulunmak için bankayla görüşmüş ve ret cevabı almış olmanız gerekmektedir. Banka size 30 gün içerisinde geri dönüş yapmazsa buraya başvuru yapabilirsiniz. TBB resmi sitesini girin ve burada şikayet kısmına giriş yapın. Şikayet kısmında sizden istenen bilgileri girin ve ardından formu gönderin.

Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayette bulunmak

Tüketici Hakem Heyeti de tıpkı CİMER gibi devlet tarafından kurulmuş ve vatandaşların sorunlarını çözmeye çalışan bir kurumdur. Tüketici Hakem Heyeti’ne de online başvuru yapabilirsiniz. Tüketici Hakem Heyeti şikayet başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

E-Devlet sistemine girin ve arama bölümüne “Tüketici Hakem Heyeti Başvuru” yazın. Karşınıza çıkan ekranda şikayet bölümü yer alacaktır. Buraya girin ve şikayetinizi belirttikten sonra gönder tuşuna basın.