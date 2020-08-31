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Bankalardan uygun alışveriş kredisi imkanı 2020

Bankalar tarafından alışveriş yapmak isteyen kişiler için birbirinden uygun kredi imkanları sunulmaktadır. Alışveriş yapacak kişiler, bankaların verdiği krediler ile kolayca ödeme yapabilir ve kredilerini uygun şartlar altında ödeyebilir.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:02
Bankalardan uygun alışveriş kredisi imkanı 2020
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Alışveriş yapmak isteyen kişiler için bankalar tarafından birbirinden farklı kredi kampanyaları hazırlanmıştır. Alışveriş için uygun kredi imkanı sunan bankalar, bu sayede müşterilerinin kolayca alışveriş yapmasını sağlamaktadır. Uygun faiz oranları veren bankalar, ödeme koşullarında kolaylık sağlayarak müşterilerine yardımcı olmaktadır.


Alışveriş kredisi veren bankalar şu şekildedir:

  • Garanti BBVA,
  • Yapı Kredi Bankası,
  • Fibabank,
  • İş Bankası,
  • Denizbank,
  • Aktifbank

Bankaların mağaza alışverişlerinde sağladığı kredi olanakları

Alışveriş yapacak kişilere bankalar tarafından çeşitli kampanyalar oluşturulmuştur. Bu kredileri kullanan kişiler, bankanın avantajlı kredi imkanlarından yararlanabilmektedir. Alışverişlerde kişilere sunulan hizmetler şu şekildedir:

  • Denizbank, hepsiburada intenet sitesinden alışveriş yapacak olan müşterilerine 750 TL’den 15.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu krediyi kullanacak kişiler için 3 ile 60 ay arasında vade seçeneği verilmektedir.
  • Garanti BBVA 60 aya varan vade seçeneği ile müşterilerine 15.000 TL’ye kadar varan alışveriş kredisi vermektedir. Bu kredi Genpa, n11 ve Media Markt mağazalarındaki alışverişlerde geçerlidir.
  • İş Bankası EPtt AVM, Genpa ve n11’den yapılacak alışverişlerde kredi imkanı sunmaktadır.
  • Aktifbank 60 aya varan vade seçeneği ile 30.000 TL’yi bulan alışveriş kredisi vermektedir. Bu kredileri kullanacak kişiler sadece bankanın anlaştığı yerlerde bu kredileri kullanabilmektedir.

Alışveriş kredisi almak için belirlenen şartlar

Bankalar tarafından sunulan çeşitli alışveriş kredisinden yararlanmak isteyen kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde bu kredilerden yararlanabileceklerdir. Bankalar tarafından belirlenen şartlar şu şekildedir:

  • Kişilere krediler kimlik bilgileri karşılığında verilmektedir.
  • Alışveriş kredisi kullanan kişilerden dosya masrafı ücreti alınmamaktadır.
  • Alışveriş kredisi kullanacak kişilerin sigortalı olmasına gerek yoktur.
  • Alışveriş kredisini müşterisi olduğu bankadan çekecek kişiler herhangi bir kimlik bilgisi vermeden kredi kullanma imkanına sahiptir.
  • Alışveriş kredisi kullanacak kişilerde kefil şartı aranmaz.
  • Alışveriş kredisine başvuran kişilerin başvuruları, kişilerin kredi notuna göre kontrol edilip onaylanmaktadır. Bu nedenle kredi notu düşük olan kişilere alışveriş kredisi verilmeyebilir.
  • Kredi ödemeleri ATM ve intenet bankacılığından yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 31.08.2020 00:02
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