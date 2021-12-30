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Bankalardan sevindiren haber geldi. kredileri 3 aya varan erteleme imkanı

Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği haber geldi. Bankalardan sevindirici duyuru yapıldı. 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar açıklandı. Kredi alabilecek kişilerin hangi şartlara uyması gerekmektedir? İşte o bankalar açıklandı. Krediler hakkında merak edilenler ayrıntıları ile birlikte haberimizde

30 Aralık 2021 Perşembe 14:53
Bankalardan sevindiren haber geldi. kredileri 3 aya varan erteleme imkanı
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Bankalardan vatandaşlara sevindiren haber geldi. Nakit paraya ihtiyacı olanlar için fırsat bankalardan geldi. Ertelemeli kredi fırsatı merakları arttırdı. Salgın döneminde yaşanan ekonomik zorluklar yüzünden bankalar kampanyalar yapmaya devam ediyor. 3 ay ertelemeli kredi avantajının içerikleri haber konusu oldu. 3 ay ertelemeli krediler veren bankalar; TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, ING ve QNB Finansbank.

Vatandaşlara en iyi ödeme koşullarıyla kredi imkanı fırsatı yeniden doğdu. İhtiyacın nedeni fark etmeden herkes için nakit avantajı değerlendirilmeye devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyaları bitirirken, bazı bankalar ise bu avantaj için son tarihi duyurdu. 3 ay ve 6 ay ödeme olmadan nakit paraya ulaşmak bankalar sayesinde mümkün hale geldi. ihtiyaca göre çekilen paralar bazı bankalar için 100 bin TL’ye kadar çıkıldı.

Kredi kampanyasında TEB’den 3 ay rahatlık

Bazı bankaların sunduğu avantaja TEB’de dahil oldu. Ödeme kolaylığı ve rahatlığı ile TEB ihtiyaç kredisine ulaşmak artık çok kolay.

TEB’in vatandaşlara sunduğu kredi imkanında faiz değeri %1,60

TEB kampanya detayları;

  • Banka tarafından sunulan kredi kartlarının puanları ile faiz oranları değişmektedir. Kredi talimatı için Şube ve Dijital Kanallardan TEB ihtiyaç kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
  • İhtiyaç kredisinden faydalanabilmek için %1,60 oranın da faiz uygulanmakta olup KBB puanı 1850 ve üstü olması gerekmekte.
  • Verilen kredide 3 aya kadar ödeme kolaylığı mevcut
  • Ödeme planını kendinize göre yaparak 3 aydan 36 aya kadar, vade seçmek mümkün.
  • İhtiyaç Kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının binde 5’idir.
  • Verilen kredi faiz oranı müşterinin KBB skoruna göre değişiklik gösterebilir.
  • Alınan kredinin son aşamasında TEB sizden kefil ve ek belge istemektedir.

Vakıfbank 3 ay ertelemeli kredi avantajı

Vakıfbank kuruluşuna özel kampanyalar yapmaya devam ediyor. Verilen kredilerde ihtiyaç sahiplerinin yararına olabilecek derecede 36 aya varan vadeler, hesap planı ödeme kolaylıkları ile esnek ödeme seçeneği kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Vakıfbank’ın avantajlarını başlattı.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı %1.54 olarak belirlendi.

  • Belirlenen faiz oranı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. KBB notuna göre farklılıklar belirlenir.

 

Kredinizi,

  • Aylık eşit taksitli,
  • Artan taksitli
  • Azalan taksitli
  • 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
  • 3 ayda bir eşit taksitli,
  • Son taksit balon ödemeli,
  • Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz

 

İş bankası 3 ay ertelemeli kredi kampanyası

Bankaların sunduğu fırsatlara İş bankası da katıldı. Kredi çekildikten sonra ilk ödeme tarihini dilerseniz 3 ay sonraya erteleyebiliyorsunuz. Ödeme planını siz değerli müşteriler istediği gibi oluşturabiliyor. 90 gün içerisinde ödeme planı için başvurularda bulunabilirsiniz. İş cep veya intenet şubesinden dilediğiniz gibi başvuru yapabilirsiniz. Fakat bankamatik tarafından yapılan 90 güne varan ödeme başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İş bankasına özel faiz oranı %1,65 olarak belirlendi.

Akbank 3 ay ertelemeli kredi kampanyası

Akbank’ın sunduğu fırsatlar müşteriler tarafından yoğun talep gördü. İhtiyaç kredisini çeken müşteriler 3 ay ertelemeli olarak ödeme planı düzenlenir. 36 aya vade ile kullanılabilen kredi 3 ay sonunda erteleme faizi ödenmektedir. Daha sonrasında 33 aya bölünen ödemeler taksitli şekilde gerçekleşir.

Akbank kredi koşulları

Akbank şubelerinde mobil ve intenet bankacılığı için yaşanan sorunlarda 444 25 25 müşteri hizmetleri aranabilir. Çekilen kredi vadesi 36 ay olarak hesaplanmalı ve sadece 3 ay erteleme işlemi gerçekleşecektir. Kalan 33 ay içerisinde gerekli ödenekler sağlanır.

Akbank mobil ve intenete maksimum 100.000TL ve 36 ay vadeye varacak şekilde kredi başvurusu Akbank şubeleri tarafına gitmeden yapılırken 100 bin TL’den fazla krediler için şubeye gidilmesi gerekir.

Yapı kredi 3 ay ertelemeli kredi kampanyası

Faiz oranları ile 36 ay vadeli ihtiyaç kredi başvurusunu Yapı kredi bankasından gerçekleştirilir. Banka tarafından belirlenen faiz oranı %1,89 – 2,57 olarak belirlenmiştir.

Yapı kredi ihtiyaç kredisi özellikler ve avantajları

  • Fırsat sunulan kredi faiz oranı 36 aya varan vade imkanı
  • Müşteri gelirine göre limit seçenekleri
  • Yapılan ödeme planında ilk taksitin 3 ay ertelenmesi
  • Yapı kredide birden fazla çekilen krediler tek kredi ile kapatılabilir
  • İpotekli ve diğer teminatlı mallar için ihtiyaç kredisi
  • Kredi başvurusundaki kolaylık

ING 3 ay ertelemeli kredi kampanyası

Kredi imkanı sunan bankalar arasında bulunan ING bank 3 ay geç ödemeli 36 ay vadeli kredi fırsatı sunmakta. 5.001 – 80.000 TL arasında tutarlar için müşteri gelirine göre faiz belirlenerek kredi imkanı sunulur. Bu kampanya 30 Nisan 2021 tarihine kadar faydalanabilir.

ING ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranı %1.69 ‘dur.

QNB Finansbank 3 ay ertelemeli kredi fırsatı

Banka tarafından her koşulara göre çeşitli kredi fırsatları sunmakta. Müşteri isteğine göre ve gelirine uygun ödeme seçenekleri ile dilediği krediyi seçebilir.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı %1.44 olarak belirlendi.


Son Güncelleme: 30.12.2021 14:53
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Anahtar Kelimeler:
KrediBankaErteleme
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