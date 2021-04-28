Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredili mevduat hesaplarının faiz oranları değişiyor..

Mayısıs ayı içerisinde değişmesi planlanan kredili mevduat hesabı ile ilgili faiz oranlarıyla ilgili bankalar harekete geçti. Acil ihtiyacı olan müşterilerinin belirlenen tarihlerden önce hesaplarından düşük faizle nakit çekimi yapabilmeleri için Ziraat Bankası, Garanti BBVA ve Denizbank, müşterilerini konuyla ilgili SMS bilgilendirmelerini peş peşe yolladı.

Ziraat Bankası'nın yaptığı açıklamada belirlenen yeni faiz oranlarının 27 Mayısıs tarihinde geçerli olacağını ve bu tarihten itibaren geçerli olacak 'Kredili Mevduat Hesabı' aylık oranda akdi faizin yüzde 1,98 olarak belirlendiği ve gecikme faiz oranının da yüzde 2,28 olarak uygulanacağı belirtildi.

Garanti Bankası tarafında yapılan bilgilendirme açıklamasında ise yeni faiz oranlarının 1 Mayısıs tarihinde uygulanmaya başlayacağı ve bu tarihten itibaren Avans Hesap kullanan müşterilere aylık akdi faiz oranının yüzde 1.98 olarak uygulanacağı ve gecikme faizinin ise o tarihten itibaren yüzde 2.28 olarak güncelleneceği aktarıldı.

Mayısıs ayı içerisinde faiz oranlarını değiştirecek olan bir diğer bir banka ise Denizbank oldu. Yapılan açıklamada müşterilere faizlerin yükseleceği bilgisi verilirken yeni faiz oranlarının uygulanacağı tarihin ise 28 Mayısıs olduğu belirtildi.

Denizbank'ın Kurtaran Hesap adı altında çalışan mevduat hesabında aylık faiz oranının yüzde 1.98 olacağı ve gecikme faiz oranının ise 28Mayısıs tarihinden itibaren yüzde 2.28 olarak uygulanacağı aktarıldı.