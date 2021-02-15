Bankalardan kredi borcu olanlara müjde! Yapılandırma fırsatı geldi!

Gelen son dakika haberine göre bankalar konu kredilerini yapılandırma kampanyası başlattığı duyuldu. Şubat ayı sonuna kadar devam edecek kampanyada birçok bankanın müşterilerine avantaj sağladığı görüldü. En az %1,36 faiz oranı ile konut kredisi alan vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

Hangi bankalar yapılandırmaya gitti?

ING,

Akbank,

Garanti BBVA,

Türkiye İş Bankası,

Vakıfbank,

Yapı Kredi

gibi bankaların yapılandırma fırsatı uygulayacak. Daha önceden %1,36 ile faiz oranına çekilen ayrıyeten vade sürelerinin uzatılması da gündemde. Bankaların almış olduğu bir diğer karar ise taksitler aylık ödeme olarak alınacak ve işlem gören geri ödeme tutarları da belirlenen vade sayısında değişiklik gösterecek ve aylık taksit miktarının değişeceği görülüyor.

Uygulanan projede sayılan bankaların faiz oranları ve yüzdeleri ise yapılandırma rakamları belli oldu.

ING Bank Yapılandırma

Fırsatı

ING bank kısa zaman öncesinde bahsettiği duyuruda 100 bin TL konut kredisi çeken müşterilerinin faiz oranlarını %1,36 olarak alacaklarını söyledi. Bu sayede 100 bin TL kredi çeken vatandaş toplam olarak 205 bin TL geri ödeme yapacak ve 120 ay vade imkânı sunulacak aylık hesaplama ise 1.695 TL ücret ödenecek.

Akbank Yapılandırma;

Garanti BBVA Kredi Yapılandırmasında faiz oranı ne kadar?

Bir diğer banka Akbank ise yapılandırma fırsatının 100 bin TL konu kredisi çeken müşterisi için aylık ödeyeceği tutarın 1.900 TL üzerinde olan müşteriler için yapılandırma kampanyasından yararlanacağını duyurdu. Faiz oranı ise %1,39 120 ay vade ile 1.718 aylık taksit ödemesi Akbank müşterilerine sunulacağı duyuruldu.

2021 Şubat ayının sonuna kadar sürecek olan yapılandırma da Garanti BBVA bankası 100 bin TL konut kredisi çeken vatandaşın Akbank bankasında görüldüğü gibi 1.900 üzeri ücret ödeyen vatandaşlar için kampanyadan yararlanılmasına olanak sağladı. Faiz oranını %1,39 120 ay vade olarak belirtilen tutarda toplam geri ödeme borcunun 207 bin TL olduğu söylendi.

Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi bankası müşterilerine nasıl yapılandırma fırsatı uygulayacak?

Türkiye İş Bankası almış olduğu kararda 100 bin TL konut kredisi çeken vatandaşın ödemesi 1.800 ve üzeri olan vatandaşlar için sunduğu yapılandırma fırsatında kredi taksitlerini 1.725 TL olacağını duyurdu. Faiz oranı ise %1,40 olarak uygulanırken 120 ay vade oranı olacağı söylendi.

Yapı Kredi ise sayılan bankalar arasında en avantajlı yapılandırma fırsatı sunan banka olduğu görüldü. 100 bin TL limit ve aylık ödemelerini 1900-2000 TL civarı olan müşterilere uygulanacak fırsatta aylık taksit ödeme tutarının 1.763 olduğu ve faiz oranının %1,45 olarak belirlendiği görüldü. Yeni taksitlere uygulanacak olan vade ödemeleri ise 120 ay vade üzerinden 1.1725 TL olarak ödeneceği açıklandı. Ay sonunda ise müşterilere verilen toplam geri ödeme tutarının ise 213.044 olduğu hesaplandı.

Bu zorlu süreçte konut kredisi çeken vatandaşların yanında olan bankalar ise sunmuş oldukları faiz oranları ve aylık taksit tutarlarının düşürmesi ile 2021 şubat ayının sonuna kadar devam edeceğini belirtildi.

Başvurular nasıl yapılacak?

Yapılandırma fırsatı sunan bankalara nasıl başvuru yapılacağı ise önemli sorular arasında yer aldı. Şubat ayının sonuna kadar devam edecek olan yapılandırma fırsatında hangi bankadan kredi alınmış ise vatandaş ait olduğu bankanın şubesine giderek nüfus cüzdanı ve maaş bordrosu ile işlemlerini gerçekleştirebilir. İntenet üzerinden başvuruların alınmayacağını duyuran bankalar kendi şubelerine giderek gerekli evraklar ile işlemin tamamlanacağını söyledi.