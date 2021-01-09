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Bankalardan kredi alınmadığında nereden kredi alınabilir?

Bankalardan nasıl kredi çekilir? Bankaların kredi verme şartları neler? Hangi bankalar direkt kredi veriyor? Bankaların kredi vermeme nedenleri neler? Kredi notu düşük olanlar kredi çekebilir mi? Vatandaşlar bankaların kredi vermek için istediği şartları sağlamadıkları zaman nerelerden kredi çekebileceklerini araştırıyorlar.

09 Ocak 2021 Cumartesi 09:19
Bankalardan kredi alınmadığında nereden kredi alınabilir?
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Bankalardan Kredi Alınamıyorsa Nerelerden Kredi Alınabilir?

Vatandaşlar çeşitli sebeplerden dolayı kredi çekme ihtiyacı duyuyorlar. Kredi çekerek konut, taşıt ve ihtiyaçlarını gidermek için bu yola başvuran kişilerin önceliği bankalar oluyor. Bankaların da kredi vermeleri için gerekli bazı şartları bulunuyor. Eğer bu gerekli şartları sağlıyorsanız bankalar size kredi imkanı sunuyor. Ancak istenilen şartlar sağlanmadığı takdirde kredi çekme imkanı verilmiyor.

2021 Yılında Bankalar Neden Kredi Vermeyecek?

Kredi çekilmesi için gereken şartlara uyum sağlanmadığı zaman bankalar kredi imkanı vermiyor. Şartlar genellikle yaş, herhangi bir işte çalışılmaması veya gelir düzeyinin uygun olmamasıyla beraber kişinin kredi notunun düşük olmasından dolayı kredi imkanı tanınmıyor. Öncelikle bankayla görüşme sağlayarak kredi çekme işleminin niçin onaylanmadığını öğrenmek mümkündür.  Bankanın kişiye niçin kredi vermediğini öğrenmesinin ardından gereken şartları yerine getirmesi durumunda kredi imkanından faydalanması mümkün olacaktır.

Çok Sayıda Kredi Başvurusu Yapılırsa Kredi Çıkmaz Mı?

Kredi çekmek için vatandaşların yağmış olduğu en büyük hatalardan birisi de banka kredisinden yararlanmak için bütün bankalara kredi çekme başvurusunda bulunmasıdır.  Bankaların kredi vermeme nedenlerinin yanı sıra kredi puanının düşük olmasıyla beraber çok sık başvuru yapılması ve sürekli kredi reddi almaktır.

Çok sayıda başvuru yapılmasından dolayı bankalar kredi için red verecektir. Vatandaşlarda bu durumu bile bile tekrardan kredi başvuru yapmaktadır. Eğer bankaların kredi vermesini istiyorsanız 1 ay boyunca herhangi bir bankaya kredi başvurusunda  bulunmamanız gereklidir.

Bankalardan kredi çekmek için herhangi bir başvurunuzun olmaması kredi çıkma oranını arttıracaktır. Özellikle SMS veya intenet üzerinden değil de direkt olarak bankanın müşteri temsilciyle yüz yüze görüşülmesi durumunda kredi çıkma olasılığı daha yüksek olacaktır.

Bankalar Kredi Vermezse Nerelerden Para Bulunabilir?

Bankalar arasında devlet bankalarının kredi verme şartları çok daha zordur. Bundan dolayı özel bankaları tercih etmek en doğrusudur. Odeabank, Nkolay ve Altenatif bankası gibi bankalardan kredi çekmek biraz daha kolaydır. Ayrıca şubeye gitmeden intenet üzerinden bu bankalardan kolay kredi çekebilirsiniz.

Bankadan Nasıl Kredi Çekilir?

Bankalara başvurulan kredi başvurusunun onaylanmamasının pek çok nedeni olabilir.  Bankaların kredi vermeme nedenleri aşağıdadır.

  • Başvuran kişinin herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmadığı için kredi onaylanmayabilir. Kredinin onaylanması için aranan şartlardan biriside başvuruyu yapan kişinin bir işte çalışmasıdır. Ancak başvuran kişinin herhangi bir işi varsa banka kişiden düzenli bir gelire sahip olduğunu kanıtlayan belge isteyecektir. Eğer maaş yazısını çalıştığı yerden alamıyorsa, düzenli bir geliri olmadığı anlamına gelecektir. Bundan dolayı banka bu kişiye kredi imkanı sağlamayacaktır.
  •  Bir işiniz var ve kredi başvurunuz yine de olumsuz sonuçlandı. Bu noktada bankaların en çok dikkat ettiği şartlardan bir tanesi de kredi notunuzdur. Kredi notunuz, önceden çalıştığınız bankalara geri ödemeleriniz yüzünden düşmüş olabilir. Bu da bankaların size kredi vermesini engelleyebilir. Eğer kredi notunuz düşük veya riskli ise tek yapmanız gereken kredi notunuzu yükseltmenizdir. Kredi notunuzu en hızlı ve kolay bir şekilde yükseltmek için yapmanız gereken şey, bir bankadan 12 ay vadeli kredi kartı almanızdır. Bu şekilde hem kredi notunuz yükselmiş olacak hem de bir dahaki kredi başvurunuz onaylanacaktır.
  • Kredi başvurusunun onaylanmama nedenlerinden bir diğeri de gelir düzeyi düşüklüğüdür. İstenilen kredi miktarı gelirden çok yüksek olması durumunda kredi imkanı verilmeyebilir. Yasal olarak, kredi çekmek isteyen bir kişinin bir aylık taksitinin gelir düzeyine göre yarısı olması gerekmektedir. Devlet bu konuda kredi çeken kişinin haklarını korumaya çalışmakta ve gereksiz kredi çekilmesinin de önüne geçmek istemektedir.

Bankalar Kredi Vermezse Nereden Kredi Alınabilir?

Bankalardan kredi alınmadığı zaman pek çok sebep olmasının yanı sıra çok fazla borcu olan birisine kimsenin borç vermeyeceği gibi bankalarda borcu olan kişiyle uğraşmak istemediği için kimseye kredi vermeyecektir.

Bankadan kredi alamıyorsanız mutlaka kredi puanınızı yükseltmeli ve ödemelerini düzenli olarak yapmalısınız. Bankadan kredi çekemiyorsanız ipotekli kredi çekebilirsiniz.

 

 

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 09:19
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