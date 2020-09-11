Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Başvuru yapan herkese faizsiz 5.000 TL kredi verilecek!

Faizsiz krediler özellikle pandemi döneminde en merak edilen krediler statüsünde yer almaktadır. Gerekli şartları sağlayan kişilere çoğu banka faizsiz kredi vermektedir. Bankalar genellikle faizsiz kredi verirken 36 ay vade seçeneğini kullanmaktadır. Düşük miktarlarda verilen faizsiz krediler vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.
Ziraat Katılım Bankası 5.000 TL faizsiz kredi özellikleri
Kredi denildiği zaman vatandaşların en fazla kullandığı bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankasının faizsiz kredi veren bankası Ziraat Katılım pek çok kişi tarafından merak edilerek araştırılmaktadır. Emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını Ziraat Katılım’dan almaları durumlarında faizsiz 5.000 TL kredi vermektedir.
Türkiye Finans Katılım 5.000 TL faizsiz kredi özellikleri
Türkiye Finans Bankası’nın kamu katılım bankalarından olan Türkiye Finans Katılım Bankası’da 5.000 TL faizsiz kredi vermektedir. Faizsiz kredinin şartlarını sağlayan kişilere 3 ay ve 36 ay vade seçenekleri kredi imkanı sunan banka en fazla tercih edilen katılım bankalarından bir tanesidir.
Albaraka Türk Katılım Bankası 5.000 TL faizsiz kredi özellikleri
36 ay vade seçeneği ile 5.000 TL faizsiz kredi veren Albarak Türk Katılım bankası kredisinden faydalanabilmek için şubelere gidilerek başvuru yapılması gerekmektedir.