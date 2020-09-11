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Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Başvuru yapan herkese faizsiz 5.000 TL kredi verilecek!

Faizsiz krediler son zamanlarda merak edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından helal kredi olarak bilinen faizsiz krediler vade seçeneklerini 36 ay yaparak vatandaşların meraklanmalarına neden oldu.

11 Eylül 2020 Cuma 14:35
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Başvuru yapan herkese faizsiz 5.000 TL kredi verilecek!
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Faizsiz krediler özellikle pandemi döneminde en merak edilen krediler statüsünde yer almaktadır. Gerekli şartları sağlayan kişilere çoğu banka faizsiz kredi vermektedir. Bankalar genellikle faizsiz kredi verirken 36 ay vade seçeneğini kullanmaktadır. Düşük miktarlarda verilen faizsiz krediler vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.


Özellikle dinen faizisin haram olması nedeni ile İslami şartlara göre hayatını yaşayan kişilerin tercih ettiği faizsiz kredilerden en merak edilen miktar ise 5.000 TL faizsiz kredinin nasıl kullanılabileceğidir. Aynı zamanda helal kredi olarak da bilinmektedir.

Ziraat Katılım Bankası 5.000 TL faizsiz kredi özellikleri

Kredi denildiği zaman vatandaşların en fazla kullandığı bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankasının faizsiz kredi veren bankası Ziraat Katılım pek çok kişi tarafından merak edilerek araştırılmaktadır. Emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını Ziraat Katılım’dan almaları durumlarında faizsiz 5.000 TL kredi vermektedir.

Türkiye Finans Katılım 5.000 TL faizsiz kredi özellikleri

Türkiye Finans Bankası’nın kamu katılım bankalarından olan Türkiye Finans Katılım Bankası’da 5.000 TL faizsiz kredi vermektedir. Faizsiz kredinin şartlarını sağlayan kişilere 3 ay ve 36 ay vade seçenekleri kredi imkanı sunan banka en fazla tercih edilen katılım bankalarından bir tanesidir.

Albaraka Türk Katılım Bankası 5.000 TL faizsiz kredi özellikleri

36 ay vade seçeneği ile 5.000 TL faizsiz kredi veren Albarak Türk Katılım bankası kredisinden faydalanabilmek için şubelere gidilerek başvuru yapılması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 11.09.2020 14:35
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