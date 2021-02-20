Bankalardan esnaf destek kredileri

Pandemi süreci ekonomik olarak vatandaşı oldukça zorlamaktadır. Maddi yetersizlik sebebiyle birçok esnaf işyerini kapatmıştır. Devlet tarafından ekonomiyi destekleyici kredi paketleri sunulmaktadır.
Hangi bankalar tarafından destek kredisi verilmektedir?
Kamu bankalarının da devletle işbirliği içinde olması sonucunda kredilerde düşük faiz oranları sunulmaktadır.
Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Denizbank ve Vakıfbank destek kredileri sunmaktadır.
Halkbank koronavirüs esnaf kredisi
Bankalar, esnaflara Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketleri içinde özel destek paketi imkanları da sunmaktadır.
Bazı destekleyici paketler aşağıda verilmiştir:
- Can suyu destek işletme kredi paketi
- Çek destek kredi paketi
- Maaş ödemeleri destek paketi
- Paraf erteleme desteği
- TÜRMOB destek paketi
- Ticari işletmelere özel destek kredi paketi
- Çek limit desteği
Halkbank, personel sayısını korumaya da ekstra özen göstermektedir. Çalışanlar için özel olarak hazine destekli destek paketleri sunmaktadır. KGF kefaleti sonucu işletme kredisi kullandırmaktadır.
KGF kefaleti destek kredisi
KGF kefaleti, işletme kredisi olarak sunulmaktadır. Kredi içerikleri ve limitleri değişmiştir.
- 0-25.000.000 cirosu olan işletmelere 12.500.000 TL işletme kredisi
- 25.000.000-125.000.000 cirosu olan işletmelere 62.500.000 TL işletme kredisi
- 125.000.000 ve üzeri cirosu bulunan işletmelere 125.000.000 TL ‘ye kadar işletme kredisi fırsatları sunulmaktadır.
Can suyu destek kredisi sayesinde 36 ay vadeli, yıllık %7,50 faiz, 6 ay ödemesiz avantajlar sunulmaktadır. Bu kredi sayesinde küçük işletmeler ayakta durmaktadır.
Tüm krediler ve başvuru sonuçları
Nakit işletme kredisi sunan Halkbank maksimum 25.000 TL, 36 ay vade, 6 ay ödemesiz %0,75 kredi komisyonu tek seferlik sunmaktadır. Aylık faiz tutarı %0,62 olan kredilerin aylık ödemeleri 36 ay için 2.172 TL’dir. Paraf KOBİ kart bünyesinde ise işletme nakit kredisine ek olarak 25.000 TL limitli kart sunmaktadır.
Başvuru için gereken belgeler aşağıda verilmiştir:
- Esnafa ait kimlik fotokopisi
- Vergi levhası
- Esnaf oda kaydı
- Esnaf sicil belgesi
Halkbank EKKK ile esnaf kredisi şartları
Esnaf Kefaret Kooperatifi Kefaleti ile sunulan krediden yararlanmak için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:
- İşletme sermaye vadesinin en yüksek 5 sene olması
- Taşıt edinme için alınacak kredi vadesinin en fazla 7 sene olması
- İşyeri edinme kredisinin en yüksek vadesi 10 sene olmalıdır
- Kullanılacak kredinin vade süresi 12 ay ve daha fazlası ise %4,5 faiz oranından faydalanılabilir.
İş bankası esnaf destek paketi
Birden fazla esnaf destek paketi bulunmaktadır. 36 ay vadeli, eşit ödemeli 100 bin TL’ye kadar kredi alma imkanı bulunmaktadır. İş bankası, KGF desteği ile anlaşma yaparak 2 protokolü devreye sokmuştur. %80 oranında destek 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli ve %9,5 yıllık faiz oranındadır.
Paketler:
- Koronavirüs esnaf destek paketi
- Ekonomik istikrar destek paketi
- Çek ödemeleri için destek kredisi
- Esnaf ile elbirliği kredi paketi
Kredi limitleri:
- 0-25 milyon cirosu bulunan işletmelere 6.250 milyon
- 25-125 milyon cirosu bulunan işletmelere 31.250 milyon
- 125 milyon ve daha fazla cirosu olan işletmelere ise 62.500 milyon TL destek sunulmaktadır.
Çek ödeme destekleri kapsamında ise 0-25 milyon cirosu olan işletmelere 1.250 milyon, 25-125 milyon cirosu bulunan işletmelere 6.250 milyon, 125 milyon üzeri ise 12.500 milyon TL çek ödeme desteği sunulmaktadır. Bu seçeneklerden faydalanamayan KOBİ’ler ise 3 ay ödemesiz, 500 bin TL’ye kadar kredi alabilmektedir. Esnaf odası tarafından 250 bin TL limiti olan, 36 ay, %0,93 faizli krediler sunulmaktadır.
Garanti BBVA destek paketi
KOBİ ve esnaflara özel faiz indirimleri, POS ayrıcalıkları, çek ödeme destekleri sunulmaktadır. 25.000 TL esnaf kredisi alınması durumunda %1,22 faiz oranı, 36 ay vade imkanları bulunmaktadır.
Vakıfbank destek kredisi
Destek paketleri:
- Kobi Dost destek paketi
- Esnafın halinden anlayan kredi
- Çek ödeme destek paketi
- Ekonomik istikrar maaş ödeme desteği
- İşe devam desteği
Banka, 36 ay vadeli, yıllık %7,5 faizli KGF kefalet destekli kredi sunmaktadır.
Denizbank kredi paketi
100.000 TL limitli kredi imkanları bulunmaktadır. Başvuru tarihi olarak 27.04.2020 belirlenmişti. Geçen sene kredi alan esnaflar, yeni yılda taksit ödemeye başlayacaktır. 12 ay vade imkanı sunulmuştur.