Bankalardan esnaf destek kredileri

Pandemi süreci ekonomik olarak vatandaşı oldukça zorlamaktadır. Maddi yetersizlik sebebiyle birçok esnaf işyerini kapatmıştır. Devlet tarafından ekonomiyi destekleyici kredi paketleri sunulmaktadır.

Hangi bankalar tarafından destek kredisi verilmektedir?

Kamu bankalarının da devletle işbirliği içinde olması sonucunda kredilerde düşük faiz oranları sunulmaktadır.

Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Denizbank ve Vakıfbank destek kredileri sunmaktadır.

Halkbank koronavirüs esnaf kredisi

Bankalar, esnaflara Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketleri içinde özel destek paketi imkanları da sunmaktadır.

Bazı destekleyici paketler aşağıda verilmiştir:

Can suyu destek işletme kredi paketi

Çek destek kredi paketi

Maaş ödemeleri destek paketi

Paraf erteleme desteği

TÜRMOB destek paketi

Ticari işletmelere özel destek kredi paketi

Çek limit desteği

Halkbank, personel sayısını korumaya da ekstra özen göstermektedir. Çalışanlar için özel olarak hazine destekli destek paketleri sunmaktadır. KGF kefaleti sonucu işletme kredisi kullandırmaktadır.

KGF kefaleti destek kredisi

KGF kefaleti, işletme kredisi olarak sunulmaktadır. Kredi içerikleri ve limitleri değişmiştir.

0-25.000.000 cirosu olan işletmelere 12.500.000 TL işletme kredisi

25.000.000-125.000.000 cirosu olan işletmelere 62.500.000 TL işletme kredisi

125.000.000 ve üzeri cirosu bulunan işletmelere 125.000.000 TL ‘ye kadar işletme kredisi fırsatları sunulmaktadır.

Can suyu destek kredisi sayesinde 36 ay vadeli, yıllık %7,50 faiz, 6 ay ödemesiz avantajlar sunulmaktadır. Bu kredi sayesinde küçük işletmeler ayakta durmaktadır.

Tüm krediler ve başvuru sonuçları

Nakit işletme kredisi sunan Halkbank maksimum 25.000 TL, 36 ay vade, 6 ay ödemesiz %0,75 kredi komisyonu tek seferlik sunmaktadır. Aylık faiz tutarı %0,62 olan kredilerin aylık ödemeleri 36 ay için 2.172 TL’dir. Paraf KOBİ kart bünyesinde ise işletme nakit kredisine ek olarak 25.000 TL limitli kart sunmaktadır.

Başvuru için gereken belgeler aşağıda verilmiştir:

Esnafa ait kimlik fotokopisi

Vergi levhası

Esnaf oda kaydı

Esnaf sicil belgesi

Halkbank EKKK ile esnaf kredisi şartları

Esnaf destek kredisi 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz, %0,37 faiz oranındadır. Bu kredinin aylık olarak ödeme miktarı 752,96 TL’dir. Halkbank’ın sunduğu faizsiz esnaf kredisi 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu krediden; kaybolma tehlikesi olan meslekler, 3 yıllık ustalık belgesi bulunanların 1 seneye kadar iş kurması durumunda kişiler, KOSGEB başvurusu bulunanlar faydalanabilir.

Esnaf Kefaret Kooperatifi Kefaleti ile sunulan krediden yararlanmak için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

İşletme sermaye vadesinin en yüksek 5 sene olması

Taşıt edinme için alınacak kredi vadesinin en fazla 7 sene olması

İşyeri edinme kredisinin en yüksek vadesi 10 sene olmalıdır

Kullanılacak kredinin vade süresi 12 ay ve daha fazlası ise %4,5 faiz oranından faydalanılabilir.

İş bankası esnaf destek paketi

Birden fazla esnaf destek paketi bulunmaktadır. 36 ay vadeli, eşit ödemeli 100 bin TL’ye kadar kredi alma imkanı bulunmaktadır. İş bankası, KGF desteği ile anlaşma yaparak 2 protokolü devreye sokmuştur. %80 oranında destek 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli ve %9,5 yıllık faiz oranındadır.

Paketler:

Koronavirüs esnaf destek paketi

Ekonomik istikrar destek paketi

Çek ödemeleri için destek kredisi

Esnaf ile elbirliği kredi paketi

Kredi limitleri:

0-25 milyon cirosu bulunan işletmelere 6.250 milyon

25-125 milyon cirosu bulunan işletmelere 31.250 milyon

125 milyon ve daha fazla cirosu olan işletmelere ise 62.500 milyon TL destek sunulmaktadır.

Çek ödeme destekleri kapsamında ise 0-25 milyon cirosu olan işletmelere 1.250 milyon, 25-125 milyon cirosu bulunan işletmelere 6.250 milyon, 125 milyon üzeri ise 12.500 milyon TL çek ödeme desteği sunulmaktadır. Bu seçeneklerden faydalanamayan KOBİ’ler ise 3 ay ödemesiz, 500 bin TL’ye kadar kredi alabilmektedir. Esnaf odası tarafından 250 bin TL limiti olan, 36 ay, %0,93 faizli krediler sunulmaktadır.

Garanti BBVA destek paketi

KOBİ ve esnaflara özel faiz indirimleri, POS ayrıcalıkları, çek ödeme destekleri sunulmaktadır. 25.000 TL esnaf kredisi alınması durumunda %1,22 faiz oranı, 36 ay vade imkanları bulunmaktadır.

Vakıfbank destek kredisi

Destek paketleri:

Kobi Dost destek paketi

Esnafın halinden anlayan kredi

Çek ödeme destek paketi

Ekonomik istikrar maaş ödeme desteği

İşe devam desteği

Banka, 36 ay vadeli, yıllık %7,5 faizli KGF kefalet destekli kredi sunmaktadır.

Denizbank kredi paketi

100.000 TL limitli kredi imkanları bulunmaktadır. Başvuru tarihi olarak 27.04.2020 belirlenmişti. Geçen sene kredi alan esnaflar, yeni yılda taksit ödemeye başlayacaktır. 12 ay vade imkanı sunulmuştur.