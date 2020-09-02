Bankalardan çiftçilere finansman desteği müjdesi

Devlet çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Çiftçilere finansman desteği sağlamak adına birçok proje hazırlanmıştı. Finansman desteği alabilmek için çiftçilerin ÇKS sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi arttırmak amaçlı yapılan projelerde finansman desteğini bankalar sağlamaktadır.
Destek veren bankalar şu şekildedir;
Ziraat Bankası
Türkiye İş Bankası
QNB Finansbank
Yapı Kredi Bankası
Denizbank
Vakıfbank
Türkiye Ekonomi Bankası
Ziraat Bankası çiftçi kredileri
Ziraat Bankası çiftçilere destek veren bankalardan biridir. Kamu bankası olması nedeniyle banka birçok kredi seçeneğini sunmaktadır. Ziraat Bankasının tarım ve hayvancılık alanında verdiği kredi desteği paketleri şu şekildedir;
Hayvancılık ve Su Ürünleri Kredileri;
Su Ürünleri Kredileri
Hayvansal Üretim Kredileri
Mekanizasyon Kredileri;
Küçük Ekipman Kredileri
Tarımsal Mekanizasyon Kredileri
Moden Basınçlı Sulama Kredileri
Diğer Hizmetleri;
Üretim Destek Kredileri
Arazi alım Kredileri
Hasat ve Pazarlama Kredileri
İşletme Edindirme Kredileri
Taksitli Tarım Destek Kredisi
Yapılanma Uygulamaları
Nakliye Aracı Kredileri
Elektron Ürün Senedi (ELÜS) Karşılığı Kredi
Sözleşmeli Üretim Kredileri
IPARD Programı Kapsamında Kullandırılacak Krediler
TMO Makbuz Senedi Karşılığı Kredileri
Lisanslı Depoculuk Yatırımları
Türkiye İŞ Bankası çiftçi kredileri
Türkiye İş Bankası çiftçilere destek kredisi veren bankalardan biridir. Özel bankalardan olsa da Türkiye İş Bankası finansman desteği açısında çiftçilere birçok imkan sunmaktadır. İş Bankası çiftçi kredileri aşağıdaki gibidir;
İşletme Kredileri
Tarımsal İşletme Kredisi
Sözleşmeli Üretim Kredisi
Seracılık İşletme Kredisi
Orta Vadeli Tarım Kredisi
TMO Kredisi
Müstahsil Makbuzuna Dayalı Kredi
Mantar İşletmeciliği İşletme Kredisi
Tarımsal Yatırım Kredileri
Orta Vadeli Tarım Kredisi
Tarımsal Arazi Kredisi
Seracılık Yatırım Kredisi
Hayvancılık Kredisi
Küçükbaş (Damızlık Koyun) İşletme Kredisi
Büyükbaş Süt Hayvancılığı Makine Ekipman Kredisi
Büyükbaş Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi
Büyükbaş Süt Hayvancılığı Alım Kredisi
Büyükbaş Besi Hayvancılığı İşletme Kredisi
Et Tavukçuluğu (Broiler) İşletme Kredisi
Traktör Ekipman Kredileri
Pick Up Türü Arazi Taşıtı Kredisi
Tarım Ekipman Kredisi
Traktör Kredisi
QNB Finansbank çiftçi kredileri
QNB Finansbank çiftçilere finansman desteği veren bankalardan biridir. Bankanın tarım ve hayvancılık destek kredileri şu şekildedir;
Sera Kredisi
Meyve/Bağ Kredisi
Organik Tarım Kredisi
Bitkisel Üretim Kredisi
Tarımsal Borçlu Cari Hesap Kredisi (BCH)
Gelire Endeksli Tarım Kredisi
Tarımsal Kredili Mevduat Hesabı (KMH)
ÇiftçiNakit Kredisi
Besicilik Kredisi
Kanatlı Kümes Hayvancılığı Kredisi
Arıcılık Kredisi
Süt Hayvancılığı Kredisi
Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Kredisi
Su Ürünleri Avcılığı Kredisi
Sözleşmeli Üretim Kredisi
Çek Kredisi
Bankanın yatırım kredileri kapsamında çiftçilere sunduğu kredi paketleri ise şu şekildedir;
Tarımsal Ekipman Kredisi
Traktör/Pikap Kredisi
Tarımsal Proje Kredisi
Tarla Alım Yatırım Kredisi
Tarımsal Sulama Yatırım Kredisi
Sera Yatırım Kredisi
Su Ürünleri Avcılığı Yatırım Kredisi
Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Yatırım Kredisi
Besicilik Yatırım Kredisi
Arıcılık Yatırım Kredisi
Süt Hayvancılığı Yatırım Kredisi
Kanatlı Kümes Hayvancılığı Yatırım Kredisi
Yapıkredi Bankası çiftçi kredileri
Yapıkredi Bankası çiftçilere finansman desteği sağlayan bankalardan biridir. Banka ekme biçme, ilaçlama, gübreleme, sulama gibi alanlar için birçok kredi kampanyası düzenlemiştir. Bu kredi paketleri şu şekildedir;
Tarımsal Üretim Kredisi
Tarımsal Yatırım Kredisi
Seracılık Kredisi
Sera Yapım Kredisi
Sözleşmeli Tarım Kredisi
Besicilik Kredisi
Hayvan Alım Kredisi
Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi
IPARD Proje Kredisi
Ticari Taşıt Kredisi
Tarım Makineleri Kredisi
Traktör Kredisi
TMO Makbuz Senedi Kredileri
Esnek Ticari Hesap
Denizbank çiftçi kredileri
Denizbank çiftçilere tarımsal kredi kampanyası kapsamında işletme kredileri, yatırım kredileri ve projeli yatırım kredileri gibi seçeneklerle kredi imkanı sunmaktadır. Bankanın çiftçilere sunduğu kredi paketleri şu şekildedir;
Üretici Kart
Rotatif Kredi
Spot Kredi
Taksitli Tarımsal İhtiyaç Kredisi
Arazi Alım Kredisi
Sera Yapım ve Modenizasyon Kredisi
Meyve Tesis Kredisi
Hayvancılık Kredisi
Damla Sulama Kredisi
İyi Tarım Uygulamaları Kredisi
Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi
Bitkisel Üretim
Hayvansal Üretim
Projeli Kırsal Kalkınma Kredisi
Hibe Kredileri
Projeli IPARD Kredisi
Mevcut İşletmelerin Satın Alınması
Vakıfbank çiftçi kredileri
Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank çiftçilere en büyük destekleri veren bankaların başında gelmektedir. Bankanın çiftçilere sunduğu kredi imkanları şu şekildedir;
İşletme Kredileri
Sera İşletme Kredisi
Bitkisel Üretim İşletme Kredisi
Tarımsal İşletme Kredisi
Organik Kredi
Sözleşmeli Üretim Kredisi
Besi Hayvancılığı İşletme Kredisi
Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi
Süt Hayvancılığı BCH kredisi
TMO Makbuz Senedi Kredisi
Yatırım Kredileri
Araç Kredisi
Makine-Ekipman Kredisi
Traktör Kredisi
Tarım Arazi Alım Kredisi
Proje Kredileri
Tarımsal Yatırım Kredisi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Yönelik Hibe Destekli Proje Kredisi
IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredisi
IPARD Proje Kredisi ve Niyet Mektubu
Türkiye Ekonomi Bankası çiftçi kredileri
TEB tarımsal üretime destek vermek amacıyla çiftçilere sunduğu kredilerde esnek ödeme imkanıyla en çok tercih edilen bankalardan biridir. TEB’in çiftçilere sunduğu kredi fırsatları şu şekildedir;
Sözleşmeli Üretim Kredisi
Hasat Kredisi
Organik Tarım Kredisi
Tarımsal Gelir Kredisi
İyi Tarım Uygulamaları Kredisi
Tarımsal KMH
Besicilik Kredisi
Süt Hayvancılığı Kredisi
Tavukçuluk Kredisi
Makine-Ekipman Kredisi
Arazi ve İşletme Alımı
Moden Basınçlı Sulama Sistemleri