Bankalardan çiftçilere finansman desteği müjdesi

Devlet çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Çiftçilere finansman desteği sağlamak adına birçok proje hazırlanmıştı. Finansman desteği alabilmek için çiftçilerin ÇKS sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi arttırmak amaçlı yapılan projelerde finansman desteğini bankalar sağlamaktadır.

Destek veren bankalar şu şekildedir;

Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

QNB Finansbank

Yapı Kredi Bankası

Denizbank

Vakıfbank

Türkiye Ekonomi Bankası

Ziraat Bankası çiftçi kredileri

Ziraat Bankası çiftçilere destek veren bankalardan biridir. Kamu bankası olması nedeniyle banka birçok kredi seçeneğini sunmaktadır. Ziraat Bankasının tarım ve hayvancılık alanında verdiği kredi desteği paketleri şu şekildedir;

Hayvancılık ve Su Ürünleri Kredileri;

Su Ürünleri Kredileri

Hayvansal Üretim Kredileri

Mekanizasyon Kredileri;

Küçük Ekipman Kredileri

Tarımsal Mekanizasyon Kredileri

Moden Basınçlı Sulama Kredileri

Diğer Hizmetleri;

Üretim Destek Kredileri

Arazi alım Kredileri

Hasat ve Pazarlama Kredileri

İşletme Edindirme Kredileri

Taksitli Tarım Destek Kredisi

Yapılanma Uygulamaları

Nakliye Aracı Kredileri

Elektron Ürün Senedi (ELÜS) Karşılığı Kredi

Sözleşmeli Üretim Kredileri

IPARD Programı Kapsamında Kullandırılacak Krediler

TMO Makbuz Senedi Karşılığı Kredileri

Lisanslı Depoculuk Yatırımları

Türkiye İŞ Bankası çiftçi kredileri

Türkiye İş Bankası çiftçilere destek kredisi veren bankalardan biridir. Özel bankalardan olsa da Türkiye İş Bankası finansman desteği açısında çiftçilere birçok imkan sunmaktadır. İş Bankası çiftçi kredileri aşağıdaki gibidir;

İşletme Kredileri

Tarımsal İşletme Kredisi

Sözleşmeli Üretim Kredisi

Seracılık İşletme Kredisi

Orta Vadeli Tarım Kredisi

TMO Kredisi

Müstahsil Makbuzuna Dayalı Kredi

Mantar İşletmeciliği İşletme Kredisi

Tarımsal Yatırım Kredileri

Orta Vadeli Tarım Kredisi

Tarımsal Arazi Kredisi

Seracılık Yatırım Kredisi

Hayvancılık Kredisi

Küçükbaş (Damızlık Koyun) İşletme Kredisi

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Makine Ekipman Kredisi

Büyükbaş Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Alım Kredisi

Büyükbaş Besi Hayvancılığı İşletme Kredisi

Et Tavukçuluğu (Broiler) İşletme Kredisi

Traktör Ekipman Kredileri

Pick Up Türü Arazi Taşıtı Kredisi

Tarım Ekipman Kredisi

Traktör Kredisi

QNB Finansbank çiftçi kredileri

QNB Finansbank çiftçilere finansman desteği veren bankalardan biridir. Bankanın tarım ve hayvancılık destek kredileri şu şekildedir;

Sera Kredisi

Meyve/Bağ Kredisi

Organik Tarım Kredisi

Bitkisel Üretim Kredisi

Tarımsal Borçlu Cari Hesap Kredisi (BCH)

Gelire Endeksli Tarım Kredisi

Tarımsal Kredili Mevduat Hesabı (KMH)

ÇiftçiNakit Kredisi

Besicilik Kredisi

Kanatlı Kümes Hayvancılığı Kredisi

Arıcılık Kredisi

Süt Hayvancılığı Kredisi

Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Kredisi

Su Ürünleri Avcılığı Kredisi

Sözleşmeli Üretim Kredisi

Çek Kredisi

Bankanın yatırım kredileri kapsamında çiftçilere sunduğu kredi paketleri ise şu şekildedir;

Tarımsal Ekipman Kredisi

Traktör/Pikap Kredisi

Tarımsal Proje Kredisi

Tarla Alım Yatırım Kredisi

Tarımsal Sulama Yatırım Kredisi

Meyve/Bağ Tesisi Yatırım Kredisi

Sera Yatırım Kredisi

Su Ürünleri Avcılığı Yatırım Kredisi

Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Yatırım Kredisi

Besicilik Yatırım Kredisi

Arıcılık Yatırım Kredisi

Süt Hayvancılığı Yatırım Kredisi

Kanatlı Kümes Hayvancılığı Yatırım Kredisi

Yapıkredi Bankası çiftçi kredileri

Yapıkredi Bankası çiftçilere finansman desteği sağlayan bankalardan biridir. Banka ekme biçme, ilaçlama, gübreleme, sulama gibi alanlar için birçok kredi kampanyası düzenlemiştir. Bu kredi paketleri şu şekildedir;

Tarımsal Üretim Kredisi

Tarımsal Yatırım Kredisi

Seracılık Kredisi

Sera Yapım Kredisi

Sözleşmeli Tarım Kredisi

Besicilik Kredisi

Hayvan Alım Kredisi

Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi

IPARD Proje Kredisi

Ticari Taşıt Kredisi

Tarım Makineleri Kredisi

Traktör Kredisi

TMO Makbuz Senedi Kredileri

Esnek Ticari Hesap

Denizbank çiftçi kredileri

Denizbank çiftçilere tarımsal kredi kampanyası kapsamında işletme kredileri, yatırım kredileri ve projeli yatırım kredileri gibi seçeneklerle kredi imkanı sunmaktadır. Bankanın çiftçilere sunduğu kredi paketleri şu şekildedir;

Üretici Kart

Rotatif Kredi

Spot Kredi

Taksitli Tarımsal İhtiyaç Kredisi

Arazi Alım Kredisi

Sera Yapım ve Modenizasyon Kredisi

Meyve Tesis Kredisi

Hayvancılık Kredisi

Damla Sulama Kredisi

İyi Tarım Uygulamaları Kredisi

Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi

Bitkisel Üretim

Hayvansal Üretim

Projeli Kırsal Kalkınma Kredisi

Hibe Kredileri

Projeli IPARD Kredisi

Mevcut İşletmelerin Satın Alınması

Vakıfbank çiftçi kredileri

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank çiftçilere en büyük destekleri veren bankaların başında gelmektedir. Bankanın çiftçilere sunduğu kredi imkanları şu şekildedir;

İşletme Kredileri

Sera İşletme Kredisi

Bitkisel Üretim İşletme Kredisi

Tarımsal İşletme Kredisi

Organik Kredi

Sözleşmeli Üretim Kredisi

Besi Hayvancılığı İşletme Kredisi

Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi

Süt Hayvancılığı BCH kredisi

TMO Makbuz Senedi Kredisi

Yatırım Kredileri

Araç Kredisi

Makine-Ekipman Kredisi

Traktör Kredisi

Tarım Arazi Alım Kredisi

Proje Kredileri

Tarımsal Yatırım Kredisi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Yönelik Hibe Destekli Proje Kredisi

IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredisi

IPARD Proje Kredisi ve Niyet Mektubu

Türkiye Ekonomi Bankası çiftçi kredileri

TEB tarımsal üretime destek vermek amacıyla çiftçilere sunduğu kredilerde esnek ödeme imkanıyla en çok tercih edilen bankalardan biridir. TEB’in çiftçilere sunduğu kredi fırsatları şu şekildedir;

Sözleşmeli Üretim Kredisi

Hasat Kredisi

Organik Tarım Kredisi

Tarımsal Gelir Kredisi

İyi Tarım Uygulamaları Kredisi

Tarımsal KMH

Besicilik Kredisi

Süt Hayvancılığı Kredisi

Tavukçuluk Kredisi

Makine-Ekipman Kredisi

Arazi ve İşletme Alımı

Moden Basınçlı Sulama Sistemleri