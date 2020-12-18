Bankalardan 1 yıl geri ödemesiz kredi desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), liderliğinde İzmir depreminde hasar görmüş depremzedeler için kredi desteği çalışmalarında sonuca ulaşıldı. 100 bin TL'ye kadar kredi verilmesi kararlaştırıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, yazılı açıklaması ile 100 bin TL'ye dek kredi verilecek ve ilk yılında ödeme uygulanmayacak.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinde acıların hafifletilmesi için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB'in ortak çalışmasıyla seferber oluyor.

Kredi desteği için, bakanlığın ve KOSGEB'in olabildiğince gayretli ve seri çalıştıklarını öne süren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, depremzedelerin, yurttaşların ve esnafın acılarının hafifletilmesi amacıyla kredi kampanyalarının olabildiğince verimli olabileceğini vurguladı.

Krediye müracaat edebilme şartlarını ve nasıl müracaat edilebileceğini açıklayan Ak Parti Grup Başkan Vekili; KOSGEB verilerinde kaydı olan ve depremden etkilendiğini kaymakamlık ve valilikte dokümanların çıkartıldığı sürece acil kredi destek paketinden yararlanılabileceğini söyledi.

Faizsiz kredi desteği veren bankalar

Kredi desteğinde bulunacak olan bankalar ödeme istemeyecekleri ilk sene sonrasında 24 ay üçer aylık süreyle ödeme gerçekleştirilmesini istiyorlar.

Kredi yardımını destekleyen bankalar aralarında İş Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Vakıflar Bankası ve Türkiye Ekonomi Bankası'nın bulunduğu bankalardır.