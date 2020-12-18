Bankalarda kredi faiz oranlarına güncelleme yapıldı!

2021 yılına az bir süre kaldığı bugünlerde birçok kişi ev veya araba almayı düşünürken parasal anlamda rahat hareket etmek için kredi araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Kasım ayında yaptığı %4,75 oranında faiz artırımı sonrasında, bankalarda kredi faiz oranlarına tekrardan revize etti.
Bankaların güncel kredi faiz oranları
ZİRAAT BANKASI
-Tüketici kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.69
-Taşıt kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.77
-Konut kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.65
HALKBANK
-İhtiyaç kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.77
-Taşıt kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.77
-Konut kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.52
AKBANK
-Direkt kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 2.07
-İhtiyaç kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.98
-Taşıt kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.51
-Konut kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.41
İŞ BANKASI
-İhtiyaç kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.50
-Taşıt kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.55
-Ev kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.40
GARANTİ BANKASI
-Konut kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.49
-Taşıt kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.64
DENİZBANK
-Mortgage kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.52
-Taşıt kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.59
-İhtiyaç kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 2.14
QNB FİNANSBANK
-Bireysel ihtiyaç kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.35
-Konut kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.76
-Taşıt kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.61
YAPI KREDİ
-Bireysel ihtiyaç kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.74
-Konut kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.51
-Taşıt kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.60
VAKIFBANK
-Taksitli ihtiyaç kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.99
-Taşıt kredisi için bankanın belirlediği faiz oranı yüzde: 1.75
-Sarı panjur ev kredisi için bankanın belirlediği yüzde: 1.49