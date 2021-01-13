Bankalarda güncel konut kredisi faiz oranları ne oldu? Banka banka konut kredisi faiz oranları ve 120 ay vadeli 200 bin TL'lik konut kredisi hesaplama

Konut Kredisi Faiz Oranları Tavan Yaptı!

Bankadan kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merakla araştırıyorlar.

Bankaların konut kredisi faiz oranlarıyla beraber 120 ay vadeye sahip 200.000 TL konut kredisi hesaplama işlemi herkes tarafından araştırılıyor.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2021 yılında bankaların konut kredisi faizlerinin ne kadar oranla verildiğini merakla araştırıyorlar.

Bankalar 2020 yılının Ağustos ayında düşük faizli kampanyalarla kredi vermeyi sonlandırmıştı. Kampanyaların bitmesinin ardından faizler tekrardan yükselişe geçti.

Şuanda konut alacak olan vatandaşlar bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merakla araştırıyorlar. Vatandaşlar düşük faiz oranıyla kredi çekmek istiyor. Bankalarda en düşük konut kredisi faizi yüzde 1.34 iken en yüksek oran yüzde 1.90 oldu. Herkes güncel banka faiz oranlarını ve 120 ay vadeli 200 bin TL’lik konut kredisinin hesaplamasının nasıl yapılacağını araştırıyorlar.

Bankaların 120 Ay Vadeli 200 Bin TL Konut Kredisi Faizleri!

ING

Kredinin Toplam Maliyeti: 405.397 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.34

Aylık Taksiti: 3.360 TL

AKBANK

Kredinin Toplam Maliyeti: 405.397 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.34

Aylık Taksit: 3.360 TL

İŞ BANKASI

Kredinin Toplam Maliyeti:416.228 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.40

Aylık Taksit: 3.451 TL

GARANTİ BBVA

Kredinin Toplam Maliyeti: 419.933 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.42

Aylık Taksit: 3.481 TL

VAKIFBANK

Kredinin Toplam Maliyeti: 433.046 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.49

Aylık Taksit: 3.588 TL

YAPI KREDİ BANKASI

Kredinin Toplam Maliyeti: 438.095 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.52

Aylık Taksit: 3.635 TL

TEB

Kredinin Toplam Maliyeti: 438.119 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.52

Aylık Taksit: 3.635 TL

ICBC

Kredinin Toplam Maliyeti: 445.765 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.56

DENİZBANK

Aylık Taksit: 3.697 TL

Kredinin Toplam Maliyeti: 449.275 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.58

Aylık Taksit: 3.728 TL

QNB FİNANSBANK

Kredinin Toplam Maliyeti: 449.377 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.58

Aylık Taksit: 3.728 TL

FİBABANKA

Kredinin Toplam Maliyeti: 451.232 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.59

Aylık Taksit: 3.744 TL

VAKIF KATILIM BANKASI

Kredinin Toplam Maliyeti: 453.006 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.60

Aylık Taksit: 3.760 TL

ZİRAAT BANKASI

Toplam Maliyeti: 426.539 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.65

Aylık Taksit: 3.839 TL

HALKBANK

Kredinin Toplam Maliyeti: 462.592 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.65

Aylık Taksit: 3.839 TL

ZİRAAT KATILIM BANKASI

Kredinin Toplam Maliyet: 471.864 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.70

Aylık Taksit: 3.918 TL

BURGANBANK

Kredinin Toplam Maliyeti: 491.853 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.80

Aylık Taksit: 4.080 TL

ŞEKERBANK

Kredinin Toplam Maliyeti: 509.447 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.89

Aylık Taksit: 4.227 TL

HSBC

Kredinin Toplam Maliyeti: 511.900 TL

Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.90

Aylık Taksit: 4.243 TL