Bankalarda güncel konut kredisi faiz oranları ne oldu? Banka banka konut kredisi faiz oranları ve 120 ay vadeli 200 bin TL'lik konut kredisi hesaplama

Konut Kredisi Faiz Oranları Tavan Yaptı!
Bankadan kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merakla araştırıyorlar.
Bankaların konut kredisi faiz oranlarıyla beraber 120 ay vadeye sahip 200.000 TL konut kredisi hesaplama işlemi herkes tarafından araştırılıyor.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2021 yılında bankaların konut kredisi faizlerinin ne kadar oranla verildiğini merakla araştırıyorlar.
Bankalar 2020 yılının Ağustos ayında düşük faizli kampanyalarla kredi vermeyi sonlandırmıştı. Kampanyaların bitmesinin ardından faizler tekrardan yükselişe geçti.
Şuanda konut alacak olan vatandaşlar bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merakla araştırıyorlar. Vatandaşlar düşük faiz oranıyla kredi çekmek istiyor. Bankalarda en düşük konut kredisi faizi yüzde 1.34 iken en yüksek oran yüzde 1.90 oldu. Herkes güncel banka faiz oranlarını ve 120 ay vadeli 200 bin TL’lik konut kredisinin hesaplamasının nasıl yapılacağını araştırıyorlar.
Bankaların 120 Ay Vadeli 200 Bin TL Konut Kredisi Faizleri!
ING
Kredinin Toplam Maliyeti: 405.397 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.34
Aylık Taksiti: 3.360 TL
AKBANK
Kredinin Toplam Maliyeti: 405.397 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.34
Aylık Taksit: 3.360 TL
İŞ BANKASI
Kredinin Toplam Maliyeti:416.228 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.40
Aylık Taksit: 3.451 TL
GARANTİ BBVA
Kredinin Toplam Maliyeti: 419.933 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.42
Aylık Taksit: 3.481 TL
VAKIFBANK
Kredinin Toplam Maliyeti: 433.046 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.49
Aylık Taksit: 3.588 TL
YAPI KREDİ BANKASI
Kredinin Toplam Maliyeti: 438.095 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.52
Aylık Taksit: 3.635 TL
TEB
Kredinin Toplam Maliyeti: 438.119 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.52
Aylık Taksit: 3.635 TL
ICBC
Kredinin Toplam Maliyeti: 445.765 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.56
DENİZBANK
Kredinin Toplam Maliyeti: 449.275 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.58
Aylık Taksit: 3.728 TL
QNB FİNANSBANK
Kredinin Toplam Maliyeti: 449.377 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.58
Aylık Taksit: 3.728 TL
FİBABANKA
Kredinin Toplam Maliyeti: 451.232 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.59
Aylık Taksit: 3.744 TL
VAKIF KATILIM BANKASI
Kredinin Toplam Maliyeti: 453.006 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.60
Aylık Taksit: 3.760 TL
ZİRAAT BANKASI
Toplam Maliyeti: 426.539 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.65
Aylık Taksit: 3.839 TL
HALKBANK
Kredinin Toplam Maliyeti: 462.592 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.65
Aylık Taksit: 3.839 TL
ZİRAAT KATILIM BANKASI
Kredinin Toplam Maliyet: 471.864 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.70
Aylık Taksit: 3.918 TL
BURGANBANK
Kredinin Toplam Maliyeti: 491.853 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.80
Aylık Taksit: 4.080 TL
ŞEKERBANK
Kredinin Toplam Maliyeti: 509.447 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.89
Aylık Taksit: 4.227 TL
HSBC
Kredinin Toplam Maliyeti: 511.900 TL
Genel Faiz Oranı: Yüzde 1.90
Aylık Taksit: 4.243 TL