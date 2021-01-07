Bankalarda EFT ve Havale yapma saatleri kaldırıldı mı?

EFT Ve Havale Yapma Saatleri Kaldırıldı Mı?

Vatandaşlar bankaların EFT ve Havale saatlerinin kaldırılıp kaldırılmadığını merakla araştırıyorlar.

Bütün bankalar EFT ve Havale saatlerini, koronavirüs salgınından dolayı değişiklik yapmaya karar verdiler.

Yapılan değişiklikler sonucunda birçok banka, saat 09.00-13.30 ve 13.30- 16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini kendi resmi intenet sitelerinde açıkladılar.

Önceden saat 17.00 ve 17.15’e kadar çalışılan saatler yaklaşık 1 saat geriye alınmıştır.

Bu çalışma saatlerinin değişikliğe uğramasından dolayı herkes EFT ve havale işlem saatlerinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

Bankaların Hizmet Saatleri!

Vatandaşlar pandemi döneminde bankaların çalışma saatlerini araştırıyorlar. Bankaların çalışma saatleri şu şekildedir;

İş Bankası çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Akbank çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Deniz Bankası çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Garanti Bankası çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

QNB Finansbank çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

TEB çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

HSBC çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 12.30-16.00

ING çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 12.30-16.00

Albaraka Türk çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 12.30-17.00

Ziraat Bankası çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 13.30-16.30

Halkbank çalışma saatleri:0900-12.30 ve 13.30-16.00

Vakıfbank çalışma saatleri: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Bu bankaların içinde yer alan tek farklı çalışma saatine sahip olan banka ise Albaraka Türk bankasıdır.

Bütün bankalar saat 12.30 ile 13.30 arasında öğle tatiline çıkmaktadır.

2021 Yılında Bankaların EFT Saatleri

EFT bir banka hesabından diğer bir bankaya para gönderme işlemine verilen addır.

Öneğin Akbank bankası hesabı bulunan bir kişinin Yapı Kredi hesabı bulunan birine para göndermesi için EFT işlemi yapması gereklidir.

Son alınan kararlar doğrultusunda banka şubelerinden yapılan EFT ve havaleler saat 16.00’a kadar devam İntenet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM’ler aracılığıyla ise EFT’ler; bankaların eski çalışma saatlerine göre yapılabilmektedir.

Fakat bankaların eski çalışma saatlerinde yapılan EFT’ler, diğer bankanın hesabına diğer gün saat 08.00- 09.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

EFT işlemi bankanın çalışma saatlerinde de yapılabiliyor ancak gönderilen hesaba ertesi gün geçmektedir. Yani istenilen zamanda EFT yapılmaktadır.

2021 Yılında Bankaların Havale Ve EFT Saatleri Nedir?

Herkes bankaların 2021 yılında EFT ve havale saatlerini merakla araştırıyor.

Halkbank EFT Saati: 08.00-16.30 arasındadır.

HSBC EFT Saati: 08.30-17.00 arasındadır.

Albaraka Türk Bankası EFT Saati: 08.30-17.15 arasındadır.

Akbank EFT Saatleri: 09.00- 16.30 saatleri arasındadır. En geç EFT saati ise 17.15’tir. Fakat geç yapılan EFT işlemlerinde normalden daha yüksek ücret alınmaktadır. Şubeden EFT yapacak olan müşterilerin ise en geç 16.00’a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Denizbank EFT Saatleri: 09.00-17.00 arasındadır.

Garanti Bankası EFT Saatleri 09.00-17.15 arasında yapılabiliyor ancak saat 16.00’dan sonra yapılan EFT’ler geç EFT olarak değerlendirilmektedir.

QNB Finansbank EFT Saatleri: 09.00-17.15 arasında yapılabiliyor. Kobiler ise EFT’lerini KOBİ İntenet Şubesi üzerinden saat 17.00’a kadar yapabiliyorlar.

Yapı Kredi Bankası EFT Saati: 09.00-16.00 arasındadır.

ING EFT Saati: 09.00-17.15 saatleri arasındadır.

TEB Bankası EFT Saatleri: 09.00-17.15 arasındadır.

Ziraat Bankası EFT Saatleri: 09.00-17.00 saatleri arasındadır.

Vakıfbank EFT Saati: 09.00-17.15 saatleri arasında EFT yapılabiliyor. Ancak 16.44 sonrası yapılan EFT’ler, geç EFT olarak değerlendiriliyorlar.

2021 Yılı Banka Havale Saatleri

Bir bankaya ait hesaptan aynı bankaya yapılan hesaplar arası para akışına havale ismi verilmektedir. Önek olarak, Yapı Kredi Bankası hesabından yine Yapı Kredi Bankası hesabına para transfer etme işlemi havale işlemidir.

EFT işleminden farklı olarak, havale işlemi günün her saatinde yapılabiliyor ve para, karşı tarafın hesabına anında geçiyor.

Yani banka çalışma saati sonrasında bile yapılan havaleler, ertesi gün değil de aynı gün para gönderilen kişinin hesabına ulaşıyor.

Havale ile gönderilen paralar; gönderilen hesaba 7/24 yani saat fark etmeden geçmektedir.

Bankadan havale yapmak isteyen kişiler en geç saat 16.00’a kadar bankaya gidip havale işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Tatil Günlerinde Ve Hafta Sonlarında EFT VE Havale Yapmak Mümkün Mü?

Resmi tatillerde, bayram tatillerinde, arife günlerinde ya da hafta sonlarında EFT ve havale yapılabiliyor. Fakat havale işlemi tatil bitiminde gerçekleşmektedir.

Havale ile gönderilen para aynı gün içerisinde 10 ila 15 dakika arasında gönderilen hesaba geçmektedir.

Tatil ve hafta sonlarında bankalar çalışmadığı için bankalardan EFT ve havale işlemi yapılamıyor.

EFT ve havale; ATM’ler aracılığıyla yapılabileceği gibi mobil bankacılık ve intenet bankacılığı kullanılarak da daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

EFT Yapma Ücreti Ne Kadar?

EFT ücretleri bankadan bankaya değişmektedir. İntenet bankacılığı ve mobil bankacılıkla yapılan EFT işlemlerinde daha düşük işlem ücretleri alınmaktadır.

ATM ve banka aracılığıyla yapılan EFT işlemlerinin ücretleri intenet ve mobil bankacılık ile yapılan işlemlerden daha fazla ücret alınmaktadır.

Bu yüzden EFT işlemini bankaya veya ATM aracılığıyla değil de intenet veya mobil bankacılık kullanarak yapmak daha hesaplıdır.

Herkesin merakla araştırdığı bankaların EFT işlem ücretleri aşağıdadır;

Akbank EFT Ücreti:

Akbank, şubelerden yapılan EFT’lerde asgari 75, azami 750 TL EFT komisyon ücreti alıyor.

İntenet bankacılığı veya mobil bankacılık ile EFT yapmak istediğinizde ise 6.75 TL işlem ücreti alınmaktadır.

İşbankası EFT Ücreti:

Şubelerden yapılan EFT’lerde 1000 TL’ye kadar sadece 5 TL, ATM’lerden yapılanlarda ise 1000 TL’ye kadar yalnızca 2 TL EFT komisyon ücreti alınmaktadır.

Denizbank EFT Ücreti:

Denizbank şubelerinden yapılacak EFT ücretleri, gönderilen miktara göre 4.75 TL-100 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Mobil bankacılık ve intenet bankacılığında ise 1000 TL’ye kadar yalnızca 1 TL, 1000-50.000 TL arası EFT’lerde 2 TL, 50.000 TL üzeri EFT’lerde ise 25 TL komisyon ücreti alınmaktadır.

Garanti Bankası EFT Ücreti:

İntenet şubesi ya da mobil bankacılık ile yapılan EFT işlemlerinde 6.75 TL; geç EFT işlemlerinde ise 9.75 TL kesilmektedir.

ATM’lerden yapılan EFT işlemlerinde ise ortalama 18 TL kesilmektedir.

Ziraat Bankası EFT Ücreti:

Ziraat bankası mobil ve intenet bankacılığı ile yapılan EFT’lerde 4,5 TL komisyon ücreti alınmaktadır.

Banka şubelerinden yapılan EFT’lerde ise asgari 55, azami 500 TL EFT işlem ücreti alınmaktadır.

Müşteriden kesilen EFT ücreti; gönderilen paranın miktarına göre de değişiklik göstermektedir.

Yani gönderilen miktar arttıkça kesilen komisyon ücreti de paralel şekilde artmaktadır.

Vakıfbank EFT Ücreti:

İntenet ve mobil bankacılık kullanılarak yapıldığında 6.75 TL, geç EFT’lerde ise 9.50 TL komisyon ücreti alınmaktadır.

Halkbank EFT Ücreti:

Şubeden yapılan EFT’lerde 74-530 TL aralığında komisyon kesilirken, intenet bankacılığı veya mobil bankacılıkla yapılan EFT’lerde ise 2.86 TL bir ücret kesilmektedir.

İsteyen herkes hesabının bulunduğu bankanın intenet sitesine ziyaret ederek EFT, Havale ve Saat bilgilerine ulaşabilir.

EFT Sistemi Değiştirildi Mi?

Herkes EFT işleminin saatlerinin değişip değişmediğini ve kaldırılıp kaldırılmadığını merakla araştırıyor. Merkez Bankası yaptığı açıklamada, EFT’de FAST isimli yeni bir ödeme sistemi kullanılacağı açıklanmıştır.

18 Aralık tarihiyle birlikte pilot uygulama olarak kullanılacak olan bu uygulama sayesinde artık müşteriler, diledikleri günde ve diledikleri saatte yani 7/24 EFT yapabilecekler. Yani EFT ile havale arasında bir fark kalmayacaktır.

Bu uygulamayla beraber EFT işlemindeki saat sınırı kalkmasından dolayı vatandaşlar artık istedikleri saatte EFT işlemi yapabileceklerdir.

FAST sistemiyle beraber Kolay Adresleme Sisteminin ’de kullanıma açılması bekleniyor.