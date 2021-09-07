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Bankalarda düşük faizli kredi harekatı vatandaşı harekete geçirdi

Türkiye’de bulunan bankaların düşük faizli kredi harekatı vatandaşları harekete geçirdi. Üstelik krediye başvurmak için gelir şartı konulmayacak. İşte kredi hakkında öne çıkan detaylar…

07 Eylül 2021 Salı 13:38
Bankalarda düşük faizli kredi harekatı vatandaşı harekete geçirdi
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Türkiye’de milyonlarca vatandaş ek gelir elde etmek amacıyla pek çok krediye başvuru yapsa da herhangi bir gelire sahip olmaması sebebiyle olumsuz yanıt alıyor. Bazı bankalar ise bu soruna çözüm bulmak adına harekete geçerek gelir şartı olmadan düşük faizli kredi fırsatını hayata geçirdi.

Gelir Şartsız Düşük Faizli Kredi

Türkiye’nin önemli bankalarından olan ING Bank, Garanti BBVA, Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank vatandaşa gelir şartı olmadan 10 bin TL’ye kadar düşük faizli kredi müjdesini verdi. Yani herhangi bir gelire sahip olmayan vatandaşlar da bu avantajlı kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Söz konusu bankaların kredilerine başvurmak isteyen kişilerin başvurmak istediği bankaların şubelerine ziyarette bulunması gerekiyor. Aynı zamanda kredi notunun düşük olmaması da önem arz ediyor.


Son Güncelleme: 07.09.2021 13:38
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Anahtar Kelimeler:
Düşük Faizli KrediGelir şartıBanka
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