Bankalarda düşük faizli kredi harekatı vatandaşı harekete geçirdi

Türkiye’de milyonlarca vatandaş ek gelir elde etmek amacıyla pek çok krediye başvuru yapsa da herhangi bir gelire sahip olmaması sebebiyle olumsuz yanıt alıyor. Bazı bankalar ise bu soruna çözüm bulmak adına harekete geçerek gelir şartı olmadan düşük faizli kredi fırsatını hayata geçirdi.
Gelir Şartsız Düşük Faizli Kredi
Söz konusu bankaların kredilerine başvurmak isteyen kişilerin başvurmak istediği bankaların şubelerine ziyarette bulunması gerekiyor. Aynı zamanda kredi notunun düşük olmaması da önem arz ediyor.
Son Güncelleme: 07.09.2021 13:38