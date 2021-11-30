Bankalara borcunu ödeyemeyen kişiler ne yapmalıdır?

Vatandaşlar, bankalardan çektikleri kredileri ve kredi kartı borçlarını ödeyemediklerinde kurumlar tarafından hukuki işlem başlatılır ve bu süreçte gayrimenkul, taşıt ya da eşya kaybı yaşamamaları için borçlarını zamanında ödemeleri gerekmektedir. fakat borçlarını ödeyemeyen kişiler bankalardan kredi alamadıkları için nakit para bulmanın farklı yöntemlerini arıyor.

Kredi borcunu ödeyemeyen kişilere ne olur?

Bankalara borcunu ödeyemeyen kişiler hakkında yasal takip süreci başlatılmaktadır. Banka, bu süreci başlatmadan önce kişiye borcunu ödemesi için 90 gün tanımaktadır. Ancak bu 90 günlük süreç borçlunun borcunu ödeyemediği günden başlamaktadır ve banka borcun 54.günü borçluya ihtar göndererek bildirim yapmaktadır. Bu 54 günlük süreçte yine ödeme yapılmıyorsa ve ihtar alınıyorsa, gecikme faizini ve ihtar ücretini ödeyerek gecikme gün sayısını 90 gün üzerinden geriletmek mümkündür. 90 günün sonunda banka borcun faizi ile birlikte tamamının ödenmesini talep eder. Borç tek seferde ödenemeyecek düzeydeyse bankaya yapılandırma talebinde bulunulabilir.

Borcun hiç ödenmemesi durumunda 90 gün sonunda hukuki işlem başlatılır. İşlemlerin başlatılmasının ardından merkez bankası devreye girer ve borçlu kara listeye alınarak 5 yıllık süreyle sicili bozulur. Bu da kişinin 5 yıl boyunca bankalardan kredi kullanamayacağı anlamına gelmektedir.

Bireysel kredi borcu ödenmediğinde ne olur?

Kişi, bireysel kredi borcu nedeniyle icralık olursa büyük bir zarara uğrar. İşlemlerin yıllık faiz oranı yüzde 20 ile yüzde 25 arasında değişmektedir. Ancak bazı bankalar, tüketiciyi icraya verdiğinde olması gerekenin üzerinde faiz işlemi uygulayabilir. Bu nedenle vatandaşlar bireysel kredi borçları konusunda dikkatli olmalıdır.

İcralık olan kişi ne yapmalıdır?

-Bankaya borcu yoksa 7 gün içerisinde gelen tebligata itiraz edilebilir,

-İtiraz süresi dolduysa ve hata yoksa malların, maaşın ve varlıkların haczedilip satılması aşamasına kadar itiraz edilebilir,

-Eğer kişinin borcu varsa ve bir kısmını ödediyse yapılan haciz işlemleri borcun tamamı kadarsa, ödenmeyen borç kadarına itiraz edilebilir,

-Borcun tamamı ödenebilecekse borcu ödemek, yoksa asgari tutarı ödemek.