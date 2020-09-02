Bankalar Tarafından Emeklilere Verilen Krediler 2020

PTT Tarafından Emekli İçin Verilen Kredi:

PTT bir çok anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile çalışan ve emeklilere kredi alma imkanı vermektedir. Eğer emekli PTT’den emekli olduysa PTT ondan herhangi bir ipotek göstermesini veya bir kefil isteğinde bulunmadan kredi imkanında bulunacak. PTT’den kredi almak isteyenlere koşulan şartlar:

*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

*18 yaşından büyük, 80 yaşında veyahut altında olmak,

*Ödemesi geçmiş herhangi bir kredi kartı borcunun olmaması,

*Her ay belirli bir gelir aldığını gösteren gelir belgesi,

*Aylık alınan gelirin en az yarısını kredi taksitlerine yatırabilmek.

Bu kaideleri yerine getiren PTT emeklisi işlemler için kimlik belgeleri ile kredi için PTT’nin şubelerinden başvuruda bulunabilirler. Bir başkası ise emekli kişinin yerine başvuramaz, başvuruyu emekli kendi yapmalıdır. İşbirliğinde olan bankalar kredi notuna da bakar eğer kredini notu beklenenin altındaysa emeklinin kredi başvurusu olumsuz sonuçlanır. Olumlu sonuçlanan kredi başvurularında hayat sigortası olur ve işbirliğinde bulunan bankalardan kredi alınabilir. Faiz oranlarına göre PTT tarafından belirlenen oranlar şöyledir:

- 3000 TL ve 4999 TL arası: % 1, 55

- 5000 TL ve 9999 TL arası: % 1, 65

- 10.000 TL ve 19.999 TL arası: % 1, 55

- 20.000 TL ve 55.000 TL arası: % 1, 49

Vade miktarı değişse bile faiz oranı değişmez.

PTT emeklisi olmayanlar ise PTT emekli kredisinden yaralanabilir. Eğer PTT emeklisi değil ise başvuru işlemi esnasında bazı evraklar talep edilir. Bu evraklar:

* Muhtardan onaylatılmış ikametgah belgesi

* Size ait kimlik belgesi fotokopisi

* Aylık belirli olarak aldığınız kazancı gösteren doküman( e-devlet aracılığı ile alınabilir.

* Eğer bir ek işiniz varsa bu yaptığınız işe dair onaylı gelir belgesi.

Vakıfbank Tarafından Emekli İçin Verilen Kredi:

PTT emeklilerine özel olarak düşük faizli kredi verilir ama PTT’den maaş almayanlara böyle bir özellikten yararlanamaz. Başka bankalardan da size en uygunun özellikleri sağlayanları da karşılaştırıp bulabilir, emekli paranızı almış olduğunuz bankadan kredi talibinizi gerçekleştirerek size bankanın sunduğu kredi vaiz avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Vakıfbank PTT’ nin işbirliği içinde olduğu bir çok bankadan biridir. Eğer Vakıfbank’ tan kredi almak isteyen bir emekliyse başvuruları PTT’ den yapmaları gerekmektedir. Vakıfbank 20.000 TL kadar 60 ay vadeli kredi imkanı sunmaktadır. Vakıfbank’ ın emeklilere verdiği krediler için vade 9 ay dan başlayıp 60 aya kadar değişim göstermektedir. Verilen faiz oranları ise % 0, 82’ den başlamaktadır . Alınan krediye göre ise oran değişim göstermektedir. Vakıfbank’ ın kredi kullanımı için verdiği yaş sınırı ise PTT ile aynı olan 18 yaş üstü ve 80 yaş altıdır. PTT veya Vakıfbank’ ın emeklisi olmayanlar için ise bu Faiz oranı % 1, 19 olarak başlamaktadır ve müşteriye özel ya da kredi miktarına göre değişim gösterir.

Aktifbank Tarafından Emekli İçin Verilen Kredi:

Aktifbank PTT’ nin işbirliği içinde olduğu çoğu bankadan birisidir. Eğer Aktifbank kredi almak isteyen bir emekliyse banka 80.00 Türk Lirasına kadar kredi imkan sunmaktadır. Aktifbank ve PTT emeklileri Aktifbank’ tan yararlanmak isterlerse PTT’ ye ait şubeden veyahut Aktifbank’a ait bir şubeye giderek başvurularını yapabilir. Aktifbank’ın hazırladığı kredilere göre faiz oranları:

- 1250 TL ve 15.000 TL arası: % 1, 89

- 15.000 TL ve 80.000 TL: % 1, 59

Vade sayısı ise değişim göstermekte 3 ay ve 36 aya kadar çıkarılabilmektedir.

TEB Tarafından Emekli için Verilen Kredi:

TEB’ de PTT’ nin işbirliğinde olduğu bir çok bankadan biridir. Krediden yararlanmak isteyen PTT ve TEB emeklileri kimlik bilgilerini gösteren bir belge ile TEB’ e ait veya PTT’ ye ait şubeye gidip başvurularını yapabilir. Emekliye verilen kredi 2.500 TL ve 40.000 TL arasındadır. Vade sayısı ise krediye bağlı olarak 3 ay veya 36 ay arasında değişebilmekte.

Şekerbank Tarafından Emekli İçin Verilen Kredi:

Şekerbank’ta PTT ile iş birliğinde bulunmaktadır. Eğer Şekerbank’ tan kredi başvurusu yapmak isteyen bir emeklilerin kimlik bilgilerini içeren belge ile Şekerbank şubesine gitmesi yeterli. Şekerbank en çok 36.000 TL emekli kredisi verirken maksimum 60 aya kadar vade sunmaktadır.

Fibabank Tarafından Emekli İçin Verilen Kredi:

Fibabank’ dan emekli maaşı alan müşteriler en fazla 3 bin lira değerinde faizi bulunmayan krediyi 18 aylık bir vade süresi ile kullanabilirler. Fibabank’ a yapacağınız vadesiz emekli kredisi başvurusunda herhangi bir ücret alınmaz. 12 ve 18 aya kadar uzayabilen krediyi 18 ay vade yaptıran emekli vatandaşlar 465 Türk Lirası, 12 ay vade yaptıran emekli vatandaşlar ise 345 Türk Lirası ayrıyeten ödemektedir.

Akbank Tarafından Emekli İçin Verilen Kredi:

Akbank diğer banklardan farklı olarak emekli müşterilerine ayrıcalık tanıyor. Akbank’ın emekli kredisi için başvuran emekliler kullanabileceği 10.000 TL tutarındaki kredi için dosya masrafı ödemeyecek. Emekliler için özel olarak faiz oranı % 1, 53’ tür. Kredi başvurusunda bulanmak isteyen Akbank emeklisi için kimlik bilgilerini içeren belge yeterlidir ama bazı durumlarda adres bilgileri de kişiden talep edilir. Bu özellikler eğer gerekli bulunursa değiştirilebilir ya da iptal edilebilir. Kredi için vade 60 aydır. Kredi vadesi isteyen emekliler tarafından eğer azaltılırsa ters orantı ile faiz oranları yükselecektir. 12 ay vadeli kredinin faiz oranı % 1, 49’ dur.

Denizbank Tarafından Emekli İçin Verilen Kredi:

Denizbank 1.000 Türk Lirasına kadar emekliye verilen krediden faiz uygulamaz ve sigorta için masraf talep etmez. 1.000 TL’lik kredi almak için tek yapılması gerek ise 2 tane otomatik ödeme talimatı emekli tarafından devreye sokulmalı ve 12 ay boyunca iptal edilmemelidir. Bu kredi bir kereye mahsus verilirken aylık ödemesi 83 Türk Lirasıdır. Daha yüksek tutarlarda krediden yararlanmak isteyen bir emekli 55.000 TL’ye ve maksimum 60 ay vadeli krediden yararlanabilir.

Halkbank Tarafından Emekli İçin Verilen Kredi:

Halkbank’ tan maaş çeken emekli müşterilerine % 1, 25 oranıyla faizli kredi vermektedir. Mutlu Emekli adlı bu kredinin maksimum 60 aya kadar vadesi en fazla alınabilecek tutarı ise 50.000 TL’dir. Emekliler isterlerse şubeye Türkiye Cumhuriyeti Kimliği ile gidebilir isterlerse de Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarasını 3452’ye mesaj olarak yollayıp başvuruda bulunabilirler. Mutlu Emekli Kredisinin özellikleri:

* Sabit taksit ile aylık ödeme yapma,

* Üç ayda bir ödeme yapma,

*Serbest ödeme yöntemi.