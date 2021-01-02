Bankalar kara listedeki kişiye kredi kartı verir mi? Kara listeden nasıl çıkılır?

Koronavirüs döneminde yaşanan ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar, geçmişteki borçlarını kapatmak için yapılandırma kredisi çekmeye başladı. Bankanın kara listelerinde bulunan kişilerin ise ne yazık ki kredi çekme hakkı bulunmuyor. Bu kapsamda kara listede olan yüzbinlerce vatandaş Kredi Sicil Affı Yasası’nın çıkacağı günü bekliyor. Bankaların kara listelerinde bulunan kişiler, bu listeden çıkmanın yöntemlerini arıyor.

Bankaların kara listesinden nasıl çıkılır?

Kredi Sicil Affı Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte bankaların kara listesinde olan vatandaşlar, borçlu oldukları bankalardan yapılandırma kredisi çekerek kara listeden çıkabilecekler. Yasal olmayan yollar ile sizi kara listeden çıkarabileceğini söyleyen kişilerin açıklamalarının asılsız olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü kötü niyetli birçok kişi, kara listede olan kişilere yardım edeceğini söyleyerek daha büyük sorunlara neden olmaktadır.

Yasal olarak bankaların kara listesinden çıkmanın yolu, bankaya olan borçların kapatılmasıdır. Sicilinizi kötü etkileyen bankadan yapılandırma kredisi çekerek ya da düşük miktarda kredi veren bankalara başvurarak sicilinizin temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Kara listedeki kişiye kredi kartı verilir mi?

Bankalara borçlu olan ve bu nedenle kara listeye dahil edilen kişilerin kredi puanları oldukça düşüktür. Bankalar genellikle kara listede bulunan müşterilerine kredi kartı vermemektedir. Ancak bazı bankalar bu konuda daha esnek davranarak düşük limitli kredi kartı sunmaktadır. Bu bankalardan kredi kartı alan ve borçlarını düzenli olarak ödeyen kişilerin kredi puanı yükselerek kara listeden çıkmalarına olanak sağlanıyor.