Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 24 Aralık 2020 tarihinde yapacağı toplantı öncesinde bankalar mevduatlarını arttırmak için çalışmalara başladı.

T.C. Merkez Bankası’nın geçtiğimiz ay faiz artırımına gittikten sonra, bankalarda mevduatlarına yüzde 17 oranına varan faiz vermeye başladı. Genelde Merkez Bankasının faiz kararı ardından bir hafta içinde mevduat faizlerini değiştiren bankalara dikkat edilmeli. Merkez Bankasının toplantı zamanlarına göre parasını vadeli hesaba yatıranlar karlı çıkabilir.

İlk zamanlarda hoş geldin faizi denilerek yüksek faiz veren bankalar daha sonrasında faizi düşürerek kişinin zarar etmesine neden oluyor.

Stopaj avantajı uzatıldı mı?

Stopaj avantajı 2021 Mart ayına kadar uzatıldı.

-İhbarlı ve vadesiz hesaplarda 6 aya varan vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’ec düştü.

-12 aya kadar olan vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e düştü.

-Enflasyon oranına göre değişiklik gösteren faiz oranı 12 aydan uzun hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.

Düzenleme içinde katılım bankaları yer aldı mı?

Katılım Bankalarında stopaj oranı düştü.

-Katılım bankalarında ihbarlı, vadesiz ve özel cari hesaplarda 6 aya varan vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e düştü.

-12 aya kadar varan uzun vadeli hesaplarda yüzde 12’den yüzde 3’e düştü.

32 gün vadeli mevduat faiz veren bankalar hangileri?

-12 aydan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 0 stopaj kesintisi yapılacak.

-Türkiye İş Bankası: yüzde 12

-Garanti Bankası: yüzde 12

-HSBC: yüzde 13

-Yapıkredi Bankası: yüzde 13,50

-Denizbank: yüzde 13,25

-Akbank: yüzde 13,50

-Halkbank: yüzde 13,75

-Altenatif Bank: yüzde 16

-TEB: yüzde 14

-ICBC Bank: yüzde 15,50