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Bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti! Uygun faiz oranlı kredi veren bankalar hangileri?

Bankalar tarafından müşterilere sunulan kredi kampanyalarında faiz oranları değişti. Bankalar tarafından değişikliğe gidilen faiz oranlarının ardından ödeme tutarları ve aylık ödenecek tutarda değişikliğe uğradı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 22:19
Bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti! Uygun faiz oranlı kredi veren bankalar hangileri?
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Müşterilerine kredi imkanı sunan bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik meydana geldi. 100.000 TL’yi bulan krediler veren bankalar, bu kredi imkanlarını 120 aya varan vade seçenekleri ile müşterileri ile buluşturuyordu. Birçok banka bu vade seçeneğini aynı tutarken aylık ödeme ve faiz oranlarında değişikliğe gitti.


Vatandaşların kredi kullanmalarını desteklemek isteyen bankalar faiz oranlarında yaptıkları iyileştirmeler ile birlikte kişilerin daha rahat kredi kullanmalarını sağlamak istiyor. Bu nedenle ödeme iyileştirmeleri ve faiz indirimi gerçekleştiren bankalar bu sayede kredi kullanımının da artmasını bekliyor.

ING Bank

  • Kredi için verilen toplam tutar  100.000 TL
  • Yeni belirlenen faiz oranı 1.24
  • Aylık ödenmesi gereken tutar 1606 TL
  • Toplam yapılacak son ödeme 194.389 TL

Yapı Kredi

  • Kredi için verilen toplam tutar  100.000 TL
  • Yeni belirlenen faiz oranı 1.35
  • Aylık olarak ödenmesi gereken tutar 1687 TL
  • Toplam yapılacak son ödeme 204.158 TL

Ziraat Bankası

  • Kredi için verilen toplam tutar  100.000 TL
  • Yeni belirlenen faiz oranı 1.19
  • Aylık olarak ödenmesi gereken tutar 1569 TL
  • Toplam yapılacak son ödeme 189.677 TL

Halkbank

  • Kredi için verilen toplam tutar  100.000 TL
  • Yeni belirlenen faiz oranı 1.19
  • Aylık olarak ödenmesi gereken tutar 1569 TL
  • Toplam yapılacak son ödeme 188.344 TL

Vakıfbank

  • Kredi için verilen toplam tutar  100.000 TL
  • Yeni belirlenen faiz oranı 1.29

 



Son Güncelleme: 28.09.2020 22:19
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaiz Oranları
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