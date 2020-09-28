Bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti! Uygun faiz oranlı kredi veren bankalar hangileri?

Müşterilerine kredi imkanı sunan bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik meydana geldi. 100.000 TL’yi bulan krediler veren bankalar, bu kredi imkanlarını 120 aya varan vade seçenekleri ile müşterileri ile buluşturuyordu. Birçok banka bu vade seçeneğini aynı tutarken aylık ödeme ve faiz oranlarında değişikliğe gitti.

ING Bank

Kredi için verilen toplam tutar 100.000 TL

Yeni belirlenen faiz oranı 1.24

Aylık ödenmesi gereken tutar 1606 TL

Toplam yapılacak son ödeme 194.389 TL

Yapı Kredi

Kredi için verilen toplam tutar 100.000 TL

Yeni belirlenen faiz oranı 1.35

Aylık olarak ödenmesi gereken tutar 1687 TL

Toplam yapılacak son ödeme 204.158 TL

Ziraat Bankası

Kredi için verilen toplam tutar 100.000 TL

Yeni belirlenen faiz oranı 1.19

Aylık olarak ödenmesi gereken tutar 1569 TL

Toplam yapılacak son ödeme 189.677 TL

Halkbank

Kredi için verilen toplam tutar 100.000 TL

Yeni belirlenen faiz oranı 1.19

Aylık olarak ödenmesi gereken tutar 1569 TL

Toplam yapılacak son ödeme 188.344 TL

Vakıfbank

Kredi için verilen toplam tutar 100.000 TL

Yeni belirlenen faiz oranı 1.29

Vatandaşların kredi kullanmalarını desteklemek isteyen bankalar faiz oranlarında yaptıkları iyileştirmeler ile birlikte kişilerin daha rahat kredi kullanmalarını sağlamak istiyor. Bu nedenle ödeme iyileştirmeleri ve faiz indirimi gerçekleştiren bankalar bu sayede kredi kullanımının da artmasını bekliyor.