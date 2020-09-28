Bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti! Uygun faiz oranlı kredi veren bankalar hangileri?

Müşterilerine kredi imkanı sunan bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik meydana geldi. 100.000 TL’yi bulan krediler veren bankalar, bu kredi imkanlarını 120 aya varan vade seçenekleri ile müşterileri ile buluşturuyordu. Birçok banka bu vade seçeneğini aynı tutarken aylık ödeme ve faiz oranlarında değişikliğe gitti.
ING Bank
- Kredi için verilen toplam tutar 100.000 TL
- Yeni belirlenen faiz oranı 1.24
- Aylık ödenmesi gereken tutar 1606 TL
- Toplam yapılacak son ödeme 194.389 TL
Yapı Kredi
- Kredi için verilen toplam tutar 100.000 TL
- Yeni belirlenen faiz oranı 1.35
- Aylık olarak ödenmesi gereken tutar 1687 TL
- Toplam yapılacak son ödeme 204.158 TL
Ziraat Bankası
- Kredi için verilen toplam tutar 100.000 TL
- Yeni belirlenen faiz oranı 1.19
- Aylık olarak ödenmesi gereken tutar 1569 TL
- Toplam yapılacak son ödeme 189.677 TL
Halkbank
- Kredi için verilen toplam tutar 100.000 TL
- Yeni belirlenen faiz oranı 1.19
- Aylık olarak ödenmesi gereken tutar 1569 TL
- Toplam yapılacak son ödeme 188.344 TL
Vakıfbank
- Kredi için verilen toplam tutar 100.000 TL
- Yeni belirlenen faiz oranı 1.29
Son Güncelleme: 28.09.2020 22:19