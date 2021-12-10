Bankalar emekli vatandaşlara ne kadar promosyon vermektedir?

Emekliler, bankadan aldıkları emekli maaşı karşılığında 3 yılda bir emekli promosyon fonu almaya hak kazanırlar. Özel veya kamu bankalarının emeklilik promosyon faaliyetlerine yeni bir müjde var.Emekliler banka değiştirme hakkına sahip olduğundan, tüm bankalar müşteri artırmak için promosyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Her banka, bankaya gelen emeklilere kendi belirledikleri tutara göre promosyon parası dağıtır. Emeklilik maaş promosyonu ne kadar?

Emeklilik maaş promosyonu

Banka, emeklilik promosyonları için düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Son olarak, kısa bir süre önce emeklinin yüzünü güldüren yeni bir tanıtım mesajı geldi. İyi haberin bir parçası olarak, emekliler artık seçtikleri banka aracılığıyla daha yüksek promosyon ödemeleri alacaklar.

Yeni düzenleme kapsamında emeklilerin maaş almayı tercih ettiği bankanın ödediği emekli maaşı tutarı bankadan bankaya değişmekle birlikte 1.750 TL’ye kadar çıkıyor. Emekliler bankalardan emekli promosyonu alabilmesi için o bankada 3 sene kalması gerekiyor. 3 sene kalma sözü vatandaşlar emekli promosyonu alabilmektedir.

Ziraat Bankası emekli promosyonu

3 sene boyunca emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emekli vatandaşlara verilen promosyon şu şekildedir;

1500 TL alan emeklilere 500 TL promosyon verilir.

1500 ve 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL verilmektedir.

2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlar için 750 TL ödenmektedir.

Halkbank emekli promosyonu

3 sene boyunca Halkbank’tan emekli maaşı alacak kişilere ödenecek promosyonlar şu şekildedir;

1500 TL ve altında maaş alanlar için 500 TL promosyon verilmektedir.

1500 ve 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 625 TL promosyon verilmektedir.

2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlar için 750 promosyon verilmektedir.

Denizbank emekli promosyonu

3 sene boyunca Denizbank’tan emekli maaşı alacak kişilere şu şekilde promosyon ödemeleri yapılmaktadır;

1500 TL ve altında maaş alanlara 500 TL promosyon verilmektedir.

1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alanlar için 625 TL promosyon verilmektedir.

2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için 750 TL promosyon verilir.

Akbank emekli promosyonu

3 sene boyunca Akbank’tan emekli maaşı alanlar için şu şekilde promosyon ödenmektedir;

1500 TL ve altında maaş alanlar için 850 TL promosyon ödenmektedir.

1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alanlar için 1.050 TL promosyon ödenir.

2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlar için 1.250 TL promosyon ödenmektedir.

Garanti Bankası emekli promosyonu

3 sene boyunca Garanti Bankası’ndan emekli maaşını alacak kişilere şu şekilde promosyon verilmektedir.

1500 TL ve altında emekli maaşı alanlar için bin TL promosyon verilmektedir.

1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alanlar için 1.250 TL promosyon verilmektedir.

Türkiye İş Bankası emekli promosyonu

2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için 1.500 TL promosyon verilmektedir.

3 sene boyunca emekli maaşını İş Bankası’ndan alacak olan vatandaşlara şu şekilde promosyon verilecektir;

1500 TL ve altında emekli maaşı alacak kişilere 750 TL promosyon verilecektir.

1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 875 TL promosyon verilmektedir.

2500 TL üzerinde emekli maaşı alan kişilere bin TL promosyon verilmektedir.

TEB emekli promosyonu

3 sene boyunca TEB’den emekli maaşı alacak kişilere şu şekilde promosyon verilecektir.

999 TL ve altında maaş alanlar için 850 TL promosyon verilmektedir.

Bin TL ve 1999 TL arasında emekli maaşı alanlar için 925 TL promosyon verilmektedir.

2 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için Bin TL promosyon ödenmektedir.

QNB Finansbank emekli promosyonu

QNB Finansbank’tan 3 sene boyunca emekli maaşı alacak vatandaşlara verilecek promosyonlar şu şekildedir;

1500 TL ve altında emekli maaşı alanlar için Bin TL promosyon verilmektedir.

1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alanlar için 1.300 TL promosyon verilir.

2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlar için 1600 TL promosyon verilir.

ING Bank emekli promosyonu

3 sene boyunca ING Bank’ta emekli maaşı alanlar için şu şekilde emekli promosyonu verilmektedir.

1500 TL ve altında emekli maaşı alanlar için 675 TL promosyon verilir.

1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alanlar için 850 TL promosyon verilir.

2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlar için bin TL promosyon verilir.

Yapı Kredi emekli promosyonu

3 sene boyunca Yapı Kredi Bankası’nda emekli maaşı alacak kişilere şu şekilde promosyon verilecektir;

1500 TL ve altında emekli maaşı alanlar için 500 TL promosyon verilecektir.

1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alanlar için 625 TL promosyon verilecektir.

2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için 750 TL promosyon verilecektir.

Fibabank emekli promosyonu

3 sene boyunca Fibabank’tan emekli maaşı alanlar için verilecek promosyon tutarları şu şekildedir;

1500 TL ve altında emekli maaşı alanlar için 500 TL promosyon verilecektir.

1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alanlar için 625 TL promosyon verilecektir.

2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için 750 TL promosyon verilecektir.