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Bankalar dışında kredi desteği sağlayan Finans şirketleri!

Bankalar dışında kredi veren kurumlar kredi notu düşük vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilmektedir. Pek çok vatandaş bankalara yaptığı kredi talebinin reddedilmesi sonrasında finansman kuruluşlarına giderek kredi talebinde bulunmaktadır.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:20
Bankalar dışında kredi desteği sağlayan Finans şirketleri!
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Pandemi sürecinde merak edilen konulardan bir tanesi de bankalar dışında kredi veren kurumlar ve finansörler olmuştur. Pek çok vatandaş kredi notu düşüklüğü ve ödeyememe korkusundan dolayı banka veren altenatif kurumlara ve finansörlere yönelmektedir.

Bankalar dışında kredi veren kurumlar yasal mıdır?

Konu hakkında kafa karışıklıklarının ilki ise bankalar dışında kredi veren kurumların yasal olup olmama durumudur. BDDK tarafından belirlenen kurumlara ve üyeliklere sorgulama işlemi yapılarak bilindik ve tanınmış şirketlerden alınan krediler ile risk en aza indirilebilir.

Öte yandan kimlik bilgileri verilerek alınan kredilerde imzalanan senetlere ve senet sayılarına dikkat edilmeli ve senetlerin kopyalarının istenmesi gerekir.

Kredi veren kurumlar hangileridir?

  • Finansal kiralama kuruluşları: Bankaların yan kuruluşlarıdır. Bankalardan farklı olarak kurulur ancak banka ile aynı adı taşır. Bu kuruluşlardan alışveriş yaparken yararlanabilirsiniz.
  • BDDK kayıtlı 62 adet faktoring kuruluşu
  • Finans kuruluşları ve finansman şirketleri
  • Holdingler (araç alımlarında sıklıkla vatandaşlara yardım ederler.)
  • Yabancı bankaların Türkiye temsilcilikleri
  • Varlık yönetim şirketleri
  • Ödeme kuruluşları

Herkese başvuru ile kredi veren kurumlar hangileridir?

  • ALJ, DD, EVKUR, HEMENAL
  • Koç firması galeri ve satış merkezleri
  • Şeker, TEB, Tırsan finansman şirketleri
  • Turkcell operatör şirketi
  • Volkswagen firması
  • VFS şirketi

ALJ ve DD’den nasıl kredi alınır?

ALJ ve DD’den kredi alabilmekiçin firmanın belirlediği şartların yerine getirilmesi gerekir. ALJ finans desteği sağlayan kuruluşlar otomobil alımlarında kredi desteği sunmaktadır. ALJ’nin anlaşması olan otomobil firmalarından yapılacak görüşmeler sonucunda araç alımı için kredi desteği sağlanır.

DD ise sağladığı finans desteği ile konut alımları için kredi desteği sağlamaktadır. DD finansman destekleri daha önce konut için çekilen kredileri de kendi bünyesine taşıyarak vatandaşlara ek kredi desteği sağlar. Genellikle DD finansman desteğinden faydalanan insanlar yurt dışında yaşayan ancak sürekli Türkiye’ye gelip giden kişiler olmaktadır. Bankaların faiz oranlarından farklı olarak DD firmaları kendi faizlerini belirler.

Koç şirketlerinden kredi nasıl alınır?

Koç şirketlerinden kredi alabilmek için 2 durum gerekmektedir. Koç Fiat kredisi adı verilen krediye başvurarak Koç şirketinin anlaşmalı olduğu Fiat model araçlar için kredi alabilirsiniz. Bu kredi desteğinden yararlanabilmek için anlaşmalı Fiat bayisinden sıfır kilometre otomobil alınması gerekir.

İkinci seçenek ise Koç Finans adı verilen sistemdir. Bu sistemde ise düşük faizli ve düşük ücretli kredi ile ikinci el otomobil alımı sağlanır. Son dönemlerde araç satışında en fazla kullanılan site olan Sahibinden.com üzerinde ki ilanlarda yazan Koç Finans bu anlama gelmektedir.

Alışveriş için kredi veren kurumlar hangileridir?

Alışveriş için kredi desteği sağlayan sadece 2 kurum vardır. Bunlar EVKUR ve HEMENAL’dır. EVKUR kendi mağazası üzerinden yapılacak alışverişler için vatandaşlara kredi desteği sağlayan ilk kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Başvuru için aranan tek şart ise e-Devlet üzerinden herhangi bir icra davasının bulunmuyor olmasıdır.


HEMENAL ise anlaşması olan mağazalardan yapılacak alışverişler için senet ve kredi kartı olmadan kredi desteği sunmaktadır. Kredi kartı kullanmadan ve senetsiz bir şekilde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar HEMENAL anlaşmalı mağazaları üzerinden yapacakları alışverişlerde kredi kullanabilirler.

Mercedes-Benz’den kredi nasıl alınır?

Mercedes-Benz’den kredi alabilmek için sağlamanız gereken tek şart araç alımı ve alınacak aracın sıfır kilometre olmasıdır. Alınacak aracın kasa tipinin kredi ile bağlantısı yoktur. Aracın Mercedes olması yeterlidir.

Almak istediğiniz araç Mercedes firmasına ait değilse ORFİN firmasının araç kredilerine bakabilirsiniz. ORFİN finans genellikle Datça ve Renault marka araçların satışını yapmaktadır. Finansman şirketinin vatandaşlar tarafından en beğenilen hizmeti ise Maxxi adında ki sistemidir. Bu sistem aylık %1,49 faiz oranı ile bankalar dışında en avantajlı krediyi veren finansman şirketleri arasında bir numaradır.

Seker Mortgage kullanılarak nasıl kredi alınır?

Ev alımlarında kullanılan bir kredi çeşididir. 30 yıl vade imkanları ile yüksek vadeli krediler veren finansman şirketinin öte yandan eğitim, eski borçların transferi ve ev tadilatı konusunda da kredisi bulunmaktadır.

Ayrıca çiftçi ve esnaflara da kredi desteği sağlayan finansman şirketi kredi notu konusunda sıkıntı yaşayan çiftçi ve esnafa düşük faizli kredi desteği sağlamatkadır.

TEB finansmanlarından kredi nasıl alınır?

TEB finansmandan kredi kullanmak bankadan kredi almaktan farklıdır. TEB finansman adında ki şirket yurt dışı bankalarından PNB Parabis firmasının ülkemizde ki ayağıdır. Özellikle araç alımlarında kredi desteği sağlayan kurum anlaşmalı firmalar ile araç alımını desteklemektedir.

Tırsan finans ile kredi nasıl kullanılır?

Tırsan’dan kredi kullanmak için öncelikle Tırsan ile anlaşmalı firmalara giderek araç alma talebinizi iletmeniz gerekir. Firma ikinci el veya sıfır araç ayrımı yapmaksızın otomobil alımlarını desteklemektedir. Kendi şubeleri üzerinden başvuru ile verilen kredilerde başvuru sahibinin işlemleri taksitler belirlendikten sonra yapılır.

Turkcell üzerinden nasıl kredi kullanılır?

Turkcell’den kredi kullanmak için Turkcell mağazalarından telefon alımı yapılması gerekmektedir. Talep edilen telefon için kredi başvuruları ise yine aynı mağaza üzerinden size bildirilmektedir. Aylık fatura üzerine ek ödeme ile alınabilecek kredilerin faizleri de tarafınıza bildirilerek talep edilmesi durumunda kredi verilmektedir.

Volkswagen firmasından kredi nasıl alınır?

Volkswagen firmasından alınacak kredi için aranan tek şart satın alınacak aracın Volkswagen marka olması gerekmesidir. Araç satışını anlaşmalı olan Doğuş otomotiv sağlamaktadır. En avantajlı krediler arasında üst sıralarda olan kredi desteği aynı zamanda Volkswagen’e bağlı Seat araçlara da kredi imkanı sağlamaktadır.

Bilinmesi gerekir ki sağlanan destekler sadece sıfır kilometre araçlar için geçerlidir. Seat araç almak isteyen kişilerin ise Seat kredisi için belirlenen araçların paketlerini iyi araştırması ve buna göre talepte bulunması gerekmektedir.

Bankalar dışında verilen kredilerin faizleri ne kadardır?

Bankalar dışında finansmanlar aracılığı ile alınacak kredilerin faiz oranları ve ödeme miktarları kurumdan kuruma değişiklik göstermektedir. En doğru sonuçları öğrenebilmek için talep ettiğiniz kuruluşun resmi intenet sitesi üzerinden hesaplama yapmanız gerekmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:20
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