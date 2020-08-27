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Bankalar 90.000 TL vadeli mevduat hesabında ne kadar gelir sağlar?

Bankalar vadeli mevduat hesaplarında belirli yüzdelerde faiz uygulayarak gelir elde etmenizi sağlamaktadır. Bankaların 90.000 TL yatırımla vadeli mevduat hesaplarında ne kadar gelir sağladığını içeriğimizde derledik.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:11
Bankalar 90.000 TL vadeli mevduat hesabında ne kadar gelir sağlar?
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Durağan şekilde 90.000 TL faizin belirli bir tutarda gelir elde edeceğinden bahsetmek doğru olmayacaktır. Ancak bankaların yatırımlara ne kadar faiz uyguladığı değişiklik gösteriyor.

ING Bank 90.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

ING Bank 90.000 TL kredide 30 günlük mevduat süresi için yıllık yüzde 22 faiz uygulamaktadır. Buna göre aylık mevduat süresi sonucunda 1393 TL faiz geliri elde edebilirsiniz.  

Fibabanka 90.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Fibabanka, en yüksek faiz oranı veren ikinci banka olarak öne çıkmaktadır. Faiz oranına göre yüzde 20.00 Fibabanka yatırım için tercih edilen bankalar içerisinde bulunmaktadır. 90.000 TL yatırım yaptığınızda mevduat faiz geliri 1266 TL olacaktır. Buna göre toplam bakiyeniz 91.266 TL’dir.

Akbank 90.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Akbank’ın vadeli mevduat hesaplarında yıllık faiz oranı yüzde 19’dur. 90.000 TL’lik yatırımla net 1202 TL faiz geliri sağlanabiliyor. Buna göre toplam bakiyeniz 91.202 TL olacaktır.


Denizbank 90.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Denizbank yatırım amaçlı bankalar listesindeki en yüksek faiz oranı sunan dördüncü banka konumundadır. Denizbank vadeli mevduat hesabı için yüzde 15 yıllık faiz oranı uygulamaktadır. 90.000 TL yatırım yaptığınızda Denizbank’ın sağlayacağı vade sonu kazancınız 943.15 TL olacaktır.

HSBC 90.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

HSBC, vadeli mevduat hesaplarında yıllık yüzde 13.50 oranında faiz uygulamaktadır. Buna göre HSBC’ye yaptığınız yatırım sonucunda elde etmiş olduğunuz gelir toplamı 848.84 TL’dir. Toplam bakiyeyse vade sonunda 90.849 TL’dir.

Enpara 90.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Enpara.com yıllık faiz oranı yüzde 13.50 olarak uygulamaktadır. Buna göre 90.000 TL yatırım yapan bir vatandaş vade süresi boyunca elde etmiş olduğu kazanç 848.84 TL olacaktır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:11
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Anahtar Kelimeler:
Vadeli Mevduat HesabıFaiz Geliri
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