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Bankalar 50.000 TL kredi imkanı sağlıyor. 36 Ay vadeli 50.000 TL kredi nasıl alınır?

Nakit paraya ihtiyacı bulunan kişilerin başvurduğu yollardan biri de bankalardan kredi almaktır. Bankalar yeni kampanyaları ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İhtiyacı olan kişiler bankalara gerekli şartları sağladıkları takdirde 50.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirler. 36 ay vade imkanı sağlanan bu kredide ayrıca 3 ay ödeme erteleme imkanı da bulunmakta. Tüm detaylar haberimizde..

25 Şubat 2022 Cuma 14:00
Bankalar 50.000 TL kredi imkanı sağlıyor. 36 Ay vadeli 50.000 TL kredi nasıl alınır?
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36 ay vade ile kredi nasıl alınır?

Bankalar yeni kampanyalarını müşterilerine duyurmaya devam ediyor.50.000 TL kredi kullanmak isteyenler için yapılan kampanya, 36 ay vade ile alınabilecek. İlk ödeme tarihi ise 3 ay ertelenerek belirlenecek. Sigortalı çalışan ve emekliler de bu krediden faydalanabilecek. Başvuru yapmak isteyen kişiler, gerekli şartları sağladıkları takdirde bu kredi kampanyasından faydalanabilir. Banka kredi notunun 1200 ve üzerinde olan kişiler sicili temiz olduğu takdirde kolay bir şekilde bu krediden yararlanabilir.

Ziraat Bankası 

Ziraat Bankasından 50.000 TL kredi çekmek istiyorsanız, en yakın şubeye kimlik ve gelir belgesi ile gidilmelidir. Hızlı ve kolay bir şekilde başvuru işleminiz yapılacaktır. Belirli şartları sağlayan kişiler 36 ay vade ile bu kredi imkanından yararlanabilir. Şubeye gitmek istemeyen kişiler, Ziraat Bankası Mobil Uygulaması üzerinden de başvuru da bulunabilirler. 

Garanti BBVA Bankası 

Garanti Bankası en yakın şubesine kimlik ile gidilerek başvuruda bulunulabilmektedir. Onaylanan krediniz o gün içerisinde size teslim edilir. Bankanın resmi intenet sitesi üzerinden de başvuru yapılabilir. En az üç aylık sigortanızın olması ya da emekli olmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra esnaf kişiler, ticari bölümden 50.000 TL kredi başvurusu yapabilirler. 

Denizbank 

SMS yolu ile ne kadar kredi alınabileceği öğrenilebilir. SMS başvurusu sonrasında onaylanan kredi, en yakın şubeden kimlik ile birlikte alınabilir. Kredim yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarası yazılmalı ve 3280’e mesaj gönderilmelidir. Böylece başvuru yapmış olursunuz. 



Son Güncelleme: 25.02.2022 14:00
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Kredi50.000 TL
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