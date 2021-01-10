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Bankalar 10 bin TL kredi için ne kadar faiz uyguluyor? En düşük faiz oranına sahip banka hangisi?

2021'de birlikte bankalardan ihtiyaç kredisi çeken müşteriler 36 ay vadeli kredilerde yeni gelen güncelleme ile faiz oranlarında da artış gözlemlendi. İşte detaylar...

10 Ocak 2021 Pazar 16:04
Bankalar 10 bin TL kredi için ne kadar faiz uyguluyor? En düşük faiz oranına sahip banka hangisi?
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2021'de birlikte bankalardan ihtiyaç kredisi çeken müşteriler 36 ay vadeli kredilerde yeni gelen güncelleme ile faiz oranlarında da artış gözlemlendi.

Peki bankalardaki faiz oranları ne şekilde?

10.000 TL kredi çekiminde ödenmesi gereken aylık tutar ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor işte detaylar?

Merkez Bankasından açıklamasıyla faiz oranları artmış oldu bankalarda bu açıklama ile beraber kredi faiz oranlarını artırmış oldu.

Bankaların uyguladığı faiz oranlarıyla birlikte çekilen kredi miktarında da düşüşler yaşandı fakat pandemi süreci dolayısıyla kısıtlamalar ve yasaklarla birlikte özellikle işten çıkarılma veya çalışmama durumunda olan birçok kişi bankaların ödemelerde kolaylık sağlayabileceği kredi kampanyalarıyla ilgilendi. Vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulmaya devam ediyor.

En düşük faiz oranı ise ihtiyaç kredisi fırsatıyla QNB Finansbank. QNB Finansbank ihtiyaç kredilerinde yüzde 1,41 oranın faiz uyguluyor.

10.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar ve 12 ay vadeli ödenmesi gereken aylık tutar

Güncelleme ile faiz oranları değiştiği için birçok bankada değişikliğe gitti. İşte aylık ödenmesi gereken kredi miktarları ve bankalar

12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanımında ödenmesi gereken aylık taksit miktarları

QNB Finansbank - 927, 80 TL

Yapı Kredi Bankası - 992 TL

TEB - 931 TL

İş Bankası - 934 TL

ING BANK - 937 TL

Garanti BBVA - 957 TL

Denizbank - 977 TL

VakıfBank - 940 TL 

Ziraat Bankası - 954 TL

Halkbank - 953 TL

10.000 TL ihtiyaç kredisi 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanımında ödenmesi gereken aylık taksit miktarları

QNB Finansbank - 510,44 TL

Yapı Kredi Bankası - 576 TL

QNB Finansbank - 510,44 TL

Yapı Kredi Bankası - 576 TL

TEB - 513 TL

İş Bankası - 517 TL

ING BANK - 521 TL

Garanti BBVA - 541 TL

Denizbank - 562 TL

Vakıfbank - 523 TL 

Ziraat Bankası - 538 TL

Halkbank - 536 TL

10.000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanımında ödenmesi gereken aylık taksit miktarları

QNB Finansbank - 373,19 TL

Yapı Kredi Bankası - 435 TL

İş Bankası - 380 TL

ING BANK - 383 TL

Garanti BBVA - 406 TL

Denizbank - 427 TL

VakıfBank - 387 TL 

Ziraat Bankası - 402 TL

Halkbank - 400 TL

12, 24, 36 vadeli ay ile ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için tüm bankalara ait faiz oranlarını hesapladık. En iyi imkanı sunan banka QNB Finansbank görünüyor. En çok ödeme miktarına sahip olan ise Denizbank görünüyor.



Son Güncelleme: 10.01.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
FaizBanka10 Bin
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