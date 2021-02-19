Bankadan icralık ev almak için şartlar nelerdir? Bankadan ucuz icralık ev nasıl alınır?

Bir borcun ödeneceğine güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak koşuluyla, borçlunun ortaya koyduğu bir taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayda ipotek denir. Günümüzde genel anlamda ipotek uygulayan yerler bankalardır. Bankalar insanlar alacakları kredi karşılığında varlıklarını ipotek ettirmekte. Bankalar ise alınan kredi borcunun ödenmemesi halinde ipotek edilen gayrı menkulü satışa çıkararak borcun bedelini almak ister.Ev ya da araba almak isteyen kişiler ise bu yola başvurarak kar elde etmeye çalışmak ister. Peki, icradan ev almak sanıldığı kadar kolay mı?

İcradan ev almak

Öncelikle bankanın satışa sunduğu evleri inceleyerek karar verilir. Daha sonra belli bir süre içinde bankaya teklif verilmesi gerekir. Ardından banka gerekli işlemlere başlayarak. Yine karşı tarafa bazı kredi imkânları sunar. Bu evler standart ev satımlarının daha da altındandır. Ve avantaj olarak yasal işlemleri tamamlanmış, ekspertiz özelliği taşımaktadır.

Bankadan icralık ev almak için bazı gerekli koşullar vardır.

Yatırım ve ihtiyaçlar içinde kolay yol olarak tercih edilen icralık evler, ihale yoluyla satışa çıkılmaktadır. Bu satışlar iki aşamada gerçekleşmekte. Öncelikler ortaya konuşan fiyattan satılmayıp evde kalınan gayrimenkul, ikinci bir yol olarak %40 gibi düşük bir fiyattan sunulur.

Bu kademelere gelmek için bazı koşullardan geçilmesi gerekir.

Bunlar;

• Banka sitesinden tüm satış bilgilerine bakmak

• Evin detaylı iskân bilgisini detaylandırmak

• İmar planını incelemek

• Avukat ile yasal prosedürler hakkında bilgi alışverişi yapmak

• Emsal fiyatlarla kıyaslamak

• Verilen fiyatı ödeyebilecek durumda olmak

• 18 yaşından büyük olmak

• İcralık ev satışının gazetede yayımlanmış olmasına dikkat etmek

• Satış tarihi ve saati belirlenen adreste gecikmeden bulunmak

• İcradan alınacak olan evin satış bedelinin %20’sini ön ödeme olarak sunmak.

Bu durumun bir de dezavantajı bulunuyor normal ev bedelinin altında alınan her bir menkul için devlet belli bir vergi payı alıyor. Bu durumun bir de dezavantajı bulunuyor normal ev bedelinin altında alınan her bir menkul için devlet belli bir vergi payı alıyor.

Bankadan icralık ev alırken devlete ödenecek vergi ne kadar?

Bu bilgilendirmeden sonra tabi ki de ev alacak kişilerin akıllarında oluşan soru ne kadar verdi ödeniyor oluyor. Devletin belirlediği KDV150 mt² ev satışı için %18 KDV, 150 mt² ev satışı için %1 KDV ödenmesi gerekir. Ayrıca ihaleden sonraki tellaliye ücreti, ek masraflar ve damga vergisi gibi bazı masraflar gün yüzüne çıkmakta.

İhaleyi kazandıktan sonraki süreç

İcralık banka evleri alma şartları banka gayrimenkul işlemlerini tamamlayıp ihaleyi kazanan vatandaşın birkaç işlemi daha yerine getirmesi gerekir. İhale itirazı olmaması için ödenecek fiyatın 10 gün içerisinde bankaya teslim edilmesi gerekir.

İhale sonrası işlemler;

• 10 gün içerisinde satış bedelinin tamamı yatırılır

• İcra Müdürlüğü tarafından Tapu Müdürlüğü’ne ihale ile kazanılan ev için dilekçe verilir

• Tapu tescil işlemleri gerçekleştirilir.

Önemli bir nokta ise kazanılan ihaleden alınan ev 3 yıl herhangi bir şekilde satılamaz. Gelir Vergisi Kanunu gereğince haksız kazanç elde ederek, diğer vatandaşların hakkına girilmemesini sağlamaktır.

Bankalardan icralık ev alırken farklı açılardan dikkat edilmesi gerekenler

Bazen bankaya icra olarak gidilmiş evlerde daha önceden kalmış bazı sorunlar vardır. Daha sonra bu sorunlarla sizde karşılaşmamak adına belirtilen durumlara araştırıp incelemeniz lazım.

Şu şekilde;

• Satışa çıkan ev üzerinde hisse olup olmadığı

• Satışa çıkan evde rehin olup olmadığı

• Satışa çıkan ev adresi alınarak detaylı incelenmeli

• İhale esnasında fiyat yüksek olursa ihaleden çekilmeli

• İhalenin kurallara uygun yapılıp yapılmadığına bakılması

• İhalede yüksek fiyat veren kişinin ismi tutanakta yer almalıdır

• İcra Müdürü’nün satışı sonlandırma konusunda bildiri yapması

• İhaleyi kazanan kişiden alınan teminatın kasada olduğuna dair ibare bulunmalı