Bankadan alış ve satışı yapmak mantıklı mı? Banka altın alım satım vergileri

Günümüzde ekonomik koşullar altında altına yatırım yapmak hemen her çeşit yatırım arasında en mantıklısı olarak yorumlanmaktadır. Küçük birikimlerin değerlenmesinde en önemli araçlardan biri olan altınların bankalardan alınıp satılmasının mantıklı olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Bankadan Altın Almak Mantıklı mı?

Altın satın alırken kuyumcuları kullananların bilmesi gereken en önemli hususların başında altının her kuyumcuda aynı piyasadan satılamayacağıdır. Kimi kuyumcuda daha uygun fiyatlara satılan altınlar kimi kuyumcularda daha yüksek fiyatlar üzerinden satılabilmektedir. Aynı zamanda piyasada pek çok sahte altın satışı yapan kuyumcu olduğu düşünüldüğünde kuyumcular aracılığı ile alım ve satım yapılmasının çok da mantıklı olmayabileceği düşünülebilmektedir. Buna bağlı olarak bankalardan altın satın alınması ve satılması daha güvenli olabilmektedir.

Bankaya Altın Satmak Mantıklı mı?

Altını bir yatırım aracı olarak kullanan kişiler satma aşamasına geldiklerinde bankalara satılmasının mantıklı olup olmadığını merak ediyorlar. Altınların kuyumculara satılması bankalara göre mantıksız olmaktadır. Çünkü kuyumcular altınları piyasanın oldukça altına satın almak istemektedirler. Bu bağlamda bankalara satılan altınlar daha çok kazandıracaktır. Bankalar tercih edildiğinde yalnızca altının karşılığı elde edilmeyecek aynı zamanda vade süresi kadar faiz oranı da kişilerin cebine girecektir.

Bankadan Altın Almak ve Satmak Vergisi

Bankaların sigorta muamele vergisi olarak kişilerden aldığı ücretler arasında altın satın alım ve satılması da yer almaktadır. Bankalar üzerinden bireysel olarak gidilerek satın alınıp satılmayan altınlar için işlemler gerçekleştirilirken kambiyo vergisi alınmaktadır. Bir dönem binde iki olurken, bu oran alınan karar sonrasında yüzde bire çekilmiştir. Verginin bu denli artırılması kimilerinin bankalar yerine kuyumcuları tercih etmesine neden olmuştur.

Buna bağlı olarak döviz ve altın alımlarında ve satımlarında meydana gelen bu durumun ekonomiye olumsuz etkide bulunması ile birlikte Cumhurbaşkanlığı kararı ile piyasada istikrarın sağlanması için vergi oranı yeniden binde ikiye çekilmiştir.

Yatırım Amaçlı Altın

Fiziki Altın Hesabı Açan Bankalar

Bankalar aracılığı ile altın alım satımları her ne kadar güvenilir bile olsa piyasalarda yaşanabilen hızlı iniş çıkışlar kişilerin zarar etmesine neden olabilmektedir. Aynı zamanda piyasalar her ne kadar yüksek bile olsa bankaların hizmet verdikleri saat dışında satış ve alış yapılamıyor olması bu fırsatların kaçırılmasına neden olabilmektedir.

Fiziki altın olarak kabul edilen gram, çeyrek ve külçe altınların yatırım amaçlı alınması ve saklanması zor olmaktadır. Aynı zamanda evlerinde bu altınları muhafaza edenler için her zaman ekstra bir risk bulunmaktadır. Evlere hırsız girmesi durumunda yapılan tüm birikim boşa gidebilmektedir. Bu yüzden bankaların altın hesapları da yatırımcılar için mantıklı olmaktadır.

Bu hesapların avantajları olsa bile dezavantajları da bulunmaktadır. Fiziki altın alımı yalnızca ATM ve banka şubeleri üzerinden yapılabilmektedir. Satışlarda ise açık banka ve kuyumcu olması lazımdır. Diğer yandan alım ve satımlarda farklar görülebilmektedir.

En Kazançlı Altın Hesabı Hangi Bankada?

Bankaların altın hesabı, bankalar tarafından sunulan altın alınıp satılmasına imkan veren hesaplardır. Bu hesaplar vadeli ve vadesiz olacak şekilde ikiye ayrılmaktadır. Vadesiz altın hesabı nerdeyse tüm bankalar tarafından sunulmaktadır. Anında altın satın alma, satma ve benzeri işlemlerde kazanç elde edilmeyeceğinin tercih edilmesinden kaynaklı bir ücret ödenmemektedir. Vadeli altın hesabında ise yer alan altınlar üzerinden belirlenen faizlerle gelir elde edilmektedir. Vadeli altın hesabı her ne kadar getirisi çok olsa da bir satış sırasında tanımlanan faiz iptal edilmektedir.

Diğer yandan en kazançlı altın hesabının hangi bankada olduğu konusunda kesin bir şey söylenmesi mümkün olmamaktadır. Bankaların dönem dönem sundukları koşullar değişebilmekte, azalıp artabilmektedir.