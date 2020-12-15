Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor Banka mevduat hesabı faiz oranları arttı!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor. Merkez bankası faiz kararını açıkladı...

Parasını TL' ye yatıran vatandaşlar kar ediyor. Faizler yükseldi. Faiz farkı 463 TL’ ye kadar yükseldi. 100 bin lira aylık 1299 TL faiz getirmektedir. Stopaj avantajı ise yeni yıl gelene kadar sürecek.

Türkiye’nin tamamı Merkez Bankası faiz açıklamasını merakla bekliyordu. Karar sonrası bankalara ait mevduat hesap faiz oranlarındaki değişimi merak ediliyordu.

Birikimini mevduat hesaplarında avantaja çevirmek isteyen vatandaşları mutlu edecek duyuru açıklandı. Faiz oranlarının yükseldiği yayınlandı. Mevduat hesabının faiz getirisi çoğaldı. Gelirlerini TL ‘ de değerlendirmek isteyen vatandaşlar istedikleri bankalardan istedikleri seçimi yapabilirler. 100 bin TL’ lik mevduatta bankalar arasında bulunan faiz farkı 463 TL’ ye kadar çıkacak.

Nakit paralarını kara çevirmek için dolar/euro değil de TL ‘ yi seçen vatandaşlar faizler sayesinde fazlasıyla kar elde ettiler. Vatandaş bu durumun ardından tüm birikimini türk lirasına çevirdi. Yeni yıl gelene kadar oranlarını sürdürecek stopaj avantajı devam ediyor.

Mevduat hesabı faizlerinde güncel gelişmeler

CepTEB

Diğer bankalara göre en fazla faiz miktarı TEB’ e ait. CepTEB ile mevduat hesabı olanlar 15,50 faiz oranı ile parasını değerlendiriyor.

25 Eylül itibariyle yeni açılacak olan TL CEPTETEB Marifetli Hesaplarda hoş geldin süresi 90 gün, 25 Eylül öncesinde açılan hesaplarda ise hoş geldin süresi 1 aydır.

Mevduat tutarı: 100.000 TL

32 günlük net gelir: 1299 TL

Fibabanka

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 16,00

32 günlük net gelir: 1253 TL

ING Bank

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 15.00

32 günlük net gelir: 1329 TL

Altenatifbank

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 15.00

32 günlük net gelir: 1256 TL

ICBC Bank Turkey

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 14.50

32 günlük net gelir: 1208 TL

Halkbank

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 14.25

32 günlük net gelir: 1194 TL

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 13.50

32 günlük net gelir: 1121 TL

Akbank

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 12.75

32 günlük net gelir: 1067 TL

Yapı Kredi

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 12.75

32 günlük net gelir: 1061 TL

Denizbank

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 12.50

32 günlük net gelir: 1046 TL

HSBC

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 12.00

32 günlük net gelir: 1004 TL

Vakıfbank

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 11.50

32 günlük net gelir: 957 TL

Garanti BBVA

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 10

32 günlük net gelir: 836 TL

Türkiye İş Bankası

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: 10

32 günlük net gelir: 836 TL