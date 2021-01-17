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Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!

Son olarak birçok bankanın ortak teknik altyapı çalışmaları ve testleri yapması ardından bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı. Sistemle birlikte mesai saati, resmi tatil ya da hafta sonu demeden 7 gün 24 saat para transferi yapılması mümkün hale geldi...

17 Ocak 2021 Pazar 21:51
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
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Bankacılık işlemlerini aktif olarak kullanan vatandaşlar için beklenen haber sonunda verildi. İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank ve Vakıfbank gibi birçok bankada para transferleriyle ilgili yeni dönem sisteme geçiş yapıldı. Artık para transferleri oldukça kolay bir şekilde 7 gün 24 saat gerçekleştirilebilecek.

Para transferinde FAST sistemine geçildi!

Banka işlemlerinde para transferi yaparken 7 gün 24 saat aktarım yapmayı mümkün kılan FAST sistemi kullanılmaya başlandı. Bankaların teknik altyapılarını tamamlamaları ve sonrasında gerekli testleri yapmaları ardından kullanılabilir hale gelen FAST sistemi ile bayram, resmi tatil ya da hafta sonu demeden istenilen her zamanda para transferi yapılabilecek. Ayrıca sistem sayesinde IBAN, e-posta ya da TC kimlik numarası gibi bilgilerin tek tek girilmesine de gerek olmayacak.

Bankalar tarafından yapılan bu yenilik ile birlikte müşterilere bilgilendirme mesajları da gönderilmeye başlandı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak açıklanan FAST sistemi kapsamında müşterilerin İBAN numarası yerine kişilerin cep telefon numaralarını kullanabilecekler. Kolay Adres uygulaması ile beraber İBAN numarasına ihtiyaç duymadan hızlıca transferler yapılabilecek.

Kolay Adres uygulaması nedir?

Kolay Adres uygulamasıyla beraber İBAN numarası olmadan para transferleri yapılabilecek. Banka müşterileri cep telefonu numarasını istedikleri bankadaki vadesiz bireysel ya da ticari hesaplarından yalnızca birine tanımlattıktan sonra tüm işlemlerini bu numara ile gerçekleştirebilecektir. Bir banka müşterisinin en fazla 5 tane kolay adresi olabilecektir.

İş Bankası FAST sistemini duyurdu!

FAST sisteminin kullanılmaya başlandığını açıklayan İş Bankası aynı zamanda İşCep Kolay Adres tanımlama işlemlerinin nasıl yapıldığını da açıkladı. Bu açıklamaya göre İşCep uygulamasına girilmesi sonrasında sırasıyla para aktarma ve Kolay Adres seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 21:51
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BankaPara TransferiIş BankasıFastKolay AdresZiraat Bankası
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