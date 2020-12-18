Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kredi taksitleri ve kredi vadelerine yeni düzenlemeler getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, basılı ve külçe şekilde olmayan mücevherlerle ilgili harcamalar için kredi kartı taksitlerini 8 aydan 6 aya kadar, 3.500 Liraya kadar televizyon alımları hariç elektronik eşya satın alımları için 6 aydan 4 aya, Mobilya ve elektrikli eşya alımları için 12 aya indirme kararı aldı. Ayrıca taşıt kredileri için maksimum vade süresi de kısaltıldı. Nihai fatura değeri 300.000 Liranın üstünde olan kredilerin vadesi 48 aydan 36 aya düşürüldü.

BDDK kredi kartı taksitlerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

Kurum'dan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine karar verilmiştir."

Kredi vade sınırları düşürüldü

Kurul ayrıca kredi vadesi limitlerini; Nihai fatura değeri 300.000 TL’nin üzerinde olan taşıt alımları için alınan krediler 48 aydan 36 aya, nihai fatura değeri 750.000 Liranın üstünde olan taşıt kredisi 48 aydan 24 aya, teminatlı taşıt kredilerini 48 aydan 36 aya indirilme kararı alındı.